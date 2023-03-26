全球最安全城市 台北排第4、這數據竟最低

近日知名統計網站RankingRoyals，針對全球424個城市評比，台灣台北名列「世界最安全城市」第4名，而台北的犯罪率為14.3，為所有評比城市中最低。該網站更評價指出，台北是一個民眾走到哪裡都會感到安全的城市。

該網站評比全球424個城市，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）是最安全城市排行第1，第2是卡達首都杜哈（Doha）、第3則是阿拉伯聯合大公國城市阿治曼（Ajman），台北84.8拿到居第4名。

該網站介紹台北稱，如果您喜歡亞洲城鎮，那麼這個適合您。它是台灣的首都，叫做台北。它也是世界上第4安全的地方。它的犯罪率最低，為14.3，公共交通系統運行良好且安全，而且您將遇到一些最友善的人。在台北，你不會有任何問題，走到哪裡都會感到安全。

網站稱，世界上一些最優秀的人住在台灣。他們將盡一切可能確保您在他們國家的安全和幸福。台北是那些晝夜安全的城市之一。台北是金融、政府和藝術中心。不僅如此，電子領域的頂級明星都駐紮在這座獨特的城市。台北之所以令人驚嘆，是因為它擁有高大的建築和廣闊而美麗的綠地，是最好的住宿地點。

RankingRoyals為了衡量一個城市的安全性，最安全城市指數對全球424個城市進行了排名，考慮包括：犯罪率、白天和晚上安全性、搶劫、被陌生人肢體攻擊、被任何人侮辱或騷擾、由於膚色、種族、性別或宗教而受到的身體攻擊、使用和交易毒品與財產和暴力犯罪等綜合評比。

圖／截自 RankingRoyals官網

（中時 胡欣男）

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