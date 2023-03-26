推離岸風電 台中港新建碼頭「動」起來

加速離岸風電推動 港務公司砸35億打造台中港37、38號碼頭

台灣港務公司為配合國家推動離岸風力發電政策，今(26)日舉辦「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」，將作為離岸風機預組裝使用，加速第二階段開發時程，並規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

「台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮」今日由行政院長陳建仁主持，並率交通部常務次長祁文中、經濟部能源局長游振偉及各機關代表出席，共同為台中港37、38號碼頭新建工程開工動土儀式祈福，典禮已順利圓滿完成。

台灣港務公司董事長李賢義表示，自104年即著手進行台中港風電重件碼頭的評估規劃，陸續改建既有碼頭，並新建重件碼頭，108年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前並已完成海洋(128MW) 、台電一期 (109.2MW) 、海能(376MW)等風場建置，尚有允能(640MW)、大彰化(900MW)、彰芳西島(600MW)等風場建置中。

李賢義進一步表示，近幾年因全球疫情肆虐，我國離岸風場建置期程亦受影響，在面對業者提出之儲放時間延長或儲放面積需求增加，台灣港務公司皆積極調度資源給予協助。

為配合國家離岸風電政策2025年風場提前併網及區塊開發需求，台灣港務公司斥資35億元新建台中港37、38號等兩座重件碼頭，岸線長度共580公尺，每平方公尺承載力最高可達40公噸，將作為離岸風機預組裝使用。藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃2026年後供離岸風電第三階段區塊開發使用。

依據經濟部公布之離岸風電第三階段區塊開發政策，預計2026年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將有3座風場。經盤點港埠基礎量能，本次投資新建的「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港規劃提供之三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37及#38碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。

台灣港務公司並超前布局辦理「南填方區圍堤造地(50公頃)」及「保安林解編(47公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地儲放風機組件，符合產業提供每一風場開發需400m碼頭搭配30公頃土地之需求，亦可因應未來浮式風機發展趨勢，搭配台中港「國產化專區」發揮整體產業發展之綜效，並藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，讓台灣站上國際舞台。