3/26前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|3/27（一）
|中大台經中心3月消費者信心指數記者會
央行112年2月存款不足退票概況
高雄國稅局記者會
國發會公布2月景氣燈號
精測業績發表會
寶瑋工業發表會
德國Enapter能源公司記者會
高力國際公布Q1商用不動產市場季報、
大高雄不動產開發公會大會
新光三越初夏購物節記者會
|3/28（二）
|亞洲最大智慧城市展
永慶房產集團房市前瞻報告
SOGO化妝品採購節記者會
中興保全科技座談會
|3/29（三）
|賦稅署記者會
總統蔡英文率團訪友邦瓜地馬拉、貝里斯
欣興網記者會
新光三越股東會
亞昕一緻動工
|3/30（四）
|賦稅署記者會
中砂創業70周年活動
高雄智慧城市展開幕
戴德梁行公布Q1商用不動產市場季報
高力公開標售台南安平區土地
和泰車導入TOYOTA CROWN上市發表會
京站春夏購物節
|4/2（六）
|清景麟建築團隊的巴克禮PARK建案公開
國際財經焦點
|3/27（一）
|美國3月達拉斯聯準銀行製造業指數
德國3月Ifo企業信心
|3/28（二）
|美國1月標普凱斯席勒房價指數、3月消費者信心、2月躉售庫存
法國3月企業信心
澳洲2月零售銷售
|3/29（三）
|美國3/24當周原油庫存報告
德國4月GfK消費者信心
韓國3月消費者信心
泰國央行利率決議
|3/30（四）
|美國第四季GDP終值、3/25當周初領失業救濟金人數
歐元區3月經濟信心
德國3月通膨率
|3/31（五）
|美國2月個人所得、個人支出、3月密大消費者信心指數終值、2月PCE物價指數
歐元區3月通膨率、2月失業率
德國2月零售銷售
英國第四季GDP終值
陸港澳焦點
|3/27（一）
|前總統馬英九啟程赴陸
人行正式降準0.25個百分點
百度正式公布ChatGPT「文心一言」雲服務及應用產品
2月規模以上工業企業利潤
港股復星醫藥、康希諾生物公布2022年第四季與全年財報
|3/28（二）
|博鰲論壇開幕，至31日
港股中芯國際、呷哺呷哺、比亞迪、商湯科技、農夫山泉公布2022年第四季與全年財報
達美樂中國在港股掛牌
|3/29（三）
|港股東風汽車、復星國際、快手、碧桂園服務、泡泡瑪特公布2022年第四季與全年財報
|3/30（四）
|港股美圖、天齊鋰業、南航、海底撈、碧桂園公布2022年第四季與全年財報
2023年財富全球科技論壇在廣州舉辦，至31日
|3/31（五）
|3月官方製造業、非製造業PMI
港股聯想控股公布2022年第四季與全年財報
2023中國電動汽車百人會論壇在北京舉辦，至4月2日
台股一周焦點
|3/27（一）
|除權
|泰福-KY
|3/27（一）
|法說會
|彰銀、精測、大樹、保瑞、大樹法說會、保瑞、彰化銀行
|3/28（二）
|除息
|三星、達爾膚
|3/28（二）
|法說會
|永豐金、廣越、東洋凌群、茂林、弘凱、亞德客-KY
|3/29（三）
|除息
|明安、群電、神基、神達等
|3/29（三）
|法說會
|臺企銀、台達電、新美齊
|3/30（四）
|除息
|聚陽、豆府、六角、豐興、義隆等
|3/30（四）
|法說會
|三商電、弘憶股、宏碁、環球晶、中美晶、信驊、宏碁
|3/31（五）
|法說會
|欣天然、佳必琪、飛宏
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