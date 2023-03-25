勞保年金月領不到2萬 專家2辦法拒當下流老人

據勞動部最新精算報告，勞保基金將於2028年用罄，「勞保破產」倒數計時，雖然政府近年來加大撥補力道，但人口急速老化和少子化加劇，未來勞保年金勢必將面臨改革，學者認為，年金改革沒有特效藥，只能朝「繳多、領少、延後退」3個面向調整。

目前勞保老年給付的計算公式，設定為「投保薪資×年資×1.55%」，也就是勞保年資若20年，申領勞保老年年金時，領取年金的所得替代率就是1.55％乘以20、為31％；如果年資30年則為46.5％。

學者透露，2020年討論勞保年金時，曾考慮每年所得替代率降到1.3％，20年年資的所得替代率為26％；如果年資30年則為39％，雖然年金少領3成，但可讓勞保基金續命至少20年。不過勞動部當時曾澄清，勞保年改方案並未定論，還在研議中。

逾6成每月領取不到2萬元

但是，據勞保局公布的2022年勞保老年年金統計指出，每月老年給付領取不到2萬元的退休勞工人數達98萬1,492人，占領取老年給付的159萬餘名勞工的61.4％，還有17萬餘人每月領不到1萬元。平均給付請領僅1萬8,294元，低於台北市去年最低生活費的1萬8,682元。

全國產業總工會祕書長戴國榮表示，勞保年改若要減少年金給付，至少應設定樓地板，當投保薪資或給付金額低於一定水準以下就不應再刪減，避免勞工成為下流老人。

勞工退休後，領取勞保老年給付平均僅1.8萬元，低於全台中低收入戶標準約2.1萬元，未來年改後如果打7折，恐將剩下1.3萬元左右，實在太少，也難怪勞團疾呼應設定樓地板。理財專家表示，民眾若想提高退休金安穩退休，有2個方式，一是勞退自提6%提好提滿，另一方面自行儲蓄投資，以複利效應長期累積一桶金。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

延伸閱讀

4類人退休領不到勞保給付！勞保局這樣說

勞保年改樓地板 勞工最在意

勞保年金今年加發錢 這情況多領1,500元