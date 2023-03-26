2月景氣燈號連四藍 機率高

國發會將於周一（27日）公布2月景氣燈號，受出口衰退擴大，投資趨緩等因素影響，景氣亮出連續第四個月藍燈的機率高，此外，領先指標是否連續4個月回升，升幅是否擴大，也是各界關注的焦點。

國發會每月綜合股價指數、海關出口等9項指標編製景氣綜合判斷分數，並依分數對映燈號，各項指標依其冷熱給予1～5分，綜合 9項最熱45分，最冷是9分。

自去年11月景氣綜合判斷分數開始進入藍燈範圍，迄今年1月續降至11分，燈號連三藍，依據已公布的數據，2月依台幣計算的出口年增率-10.0％，由於2月工作天數20天，比去年同月多5天，因此季調後的減幅會更大（以美元計算，2月出口年增率-17％，季調後-25％），研判會比上月減一分。

此外，反映民間投資的機械及電機設備進口，2月依台幣計算是年減5.9％，季調後的減幅也會擴大（依美元計2月進口年減9％，季調後年減19％），再減一分的機率高。

雖然2月零售、餐飲表現不錯，但併計批發之後，商業概況依舊不佳，經濟部季調後的2月批發、零售及餐飲營業額年減4.3％，減幅擴大，但由於已是最低分1分，不會再減分。

值得注意的是，2月平均股價指數回升至15,529點，雖仍年減14％，但下滑幅度比元月縮小，跨過加分門檻，可望加一分。

綜合已公布的2月指標，綜合判斷分數與1月差不多，如無意外，應該會亮出連續第四個月的藍燈。國發會官員表示，與一個月前比較，美歐景氣比預期強韌，目前比較令人擔心的是美國、瑞士陸續出現金融危機，這些金融危機是否擴及實體經濟，仍待觀察。

上月底公布1月景氣領先指標，經回溯修正後，由連跌13個月轉為連升3個月，國發會官員研判：「這一波景氣落底的訊號，隱約浮現」，即將公布的2月領先指標是上是下？也是觀察重點。