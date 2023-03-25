普發6,000 ATM、郵局領現時間公布啦

立法院112年3月24日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，「全民共享普發現金」登記入帳作業已於112年3月22日開放登記，直接入帳、偏鄉造冊之民眾於112年4月6日可領到金額，而為提供民眾多元管道領取，財政部將於4月10日開放ATM領現，4月17日亦開放郵局領現。

財政部表示，立法院112年3月24日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，「全民共享普發現金」登記入帳作業已於112年3月22日開放登記；直接入帳民眾之款項將於112年4月6日入帳，偏鄉造冊之民眾請於112年4月6日起二週內至原登記之派出所或分駐所領取，至於4月5日前辦理登記入帳之民眾，款項將於112年4月6日起陸續入帳。

財政部進一步說明，為提供民眾多元管道領取，將於4月10日開放ATM領現，民眾可至全國指定金融機構(含郵局)貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作；4月17日開放郵局領現，民眾可於郵局儲匯營業時間至櫃台辦理，「全民共享普發現金」領取時間至112年10月31日止(10月至12月底出生之新生兒領取時間至113年1月31日止)，時間很充裕，請民眾選擇自己方便的領取方式，相關訊息將於宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)及登記網站(https://6000.gov.tw)公布。

「全民共享普發現金」登記網站已於112年3月22日開放登記入帳登記作業，民眾可逕行至登記網站(https://6000.gov.tw)辦理登記，登記期間前5日(112年3月22日至112年3月26日)以身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流。自112年3月27日起至112年10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，均可隨時上網進行登記入帳，凡以此方式領取者，預計於112年4月6日開始陸續入帳，較其他方式早。

財政部說明，登記入帳方式，免出門，且24小時均可上網登記，省時省力，安全快速領取現金，籲請民眾多加利用。

財政部再次強調，全民共享普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，專案結束後一個月刪除，絕不保存。財政部將會同數位發展部嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，確保資料安全，請各位民眾放心多利用登記入帳方式領取6000元。

（時報資訊 葉時安）

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