水情真告急！高雄3/30起減量供水

高屏溪川流變化幅度大，為因應後續降雨不確定性，旱災中央災害應變中心決議，3月30日起高雄地區由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，工業用水大戶將因此節水10％。

配合水情燈號調整，高雄地區從夜間減壓升級到減量供水，台水呼籲用戶共體時艱。包括永安、臨海、大發、仁武、大社、林園等工業區、南部科學園區(高雄園區)及楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10％，由工業局、國科會及加工出口區管理處負責區內用水調配及管控。

至於非科學園區、工業區及產業園區的每月用水量1,000度以上工業用戶，實施節水10％；每月用水量1,000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊。一般家戶則維持夜間22時至隔日6時減壓供水。

台水表示，大用戶節水量計算是以2月7日水情燈號轉綠燈前6個月，即以水單收費月份111年9月至112年2月的月用水量平均值為準。3月25日將發送減量供水通知單予大用戶，於3月30日啟動減量供水措施，一周後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第一次應開具勸導單，第二次與縣市政府會同執行鉛封減供措施。

日前旱災中央應變中心盤點目前水情，目前時序進入春季，春雨雖有訊號，但仍有不確定性，為提醒國人節約用水，需要再提前因應擴大節水措施，新竹、苗栗及台中(含北彰化)調整水情提醒綠燈，在不影響民眾生活用水原則下，實施精準節水措施。