輕症免隔離 桃園防疫小黃25日功成身退

因應確診者輕症居家照護隔離至25日0時止，輕症、無症狀民眾不需通報及隔離，桃園市防疫計程車25日功成身退。桃園市長張善政表示，防疫計程車服務7萬3,928趟次，感謝駕駛們疫情期間挺身而出，堅守防疫任務。

張善政表示，防疫計程車自2020年4月1日起正式投入防疫任務迄今，原與桃園國際機場共用機場防疫計程車600輛，但疫情變化，桃園市居家隔離移動需求、匡列隔離人數增加，因此2022年2月21日由交通局組成專屬桃園的防疫計程車對。每輛防疫計程車均裝設有防護隔離廉，以及空氣除菌機，且任務出勤前後均進行全車清潔消毒。

但防疫政策調整後，需求降低，至今仍有15輛防疫計程車提供服務，從去年至今，共服務7萬3,928趟次；另由統聯客運與君麒通運等遊覽車業者協助提供防疫巴士服務，自2021年12月投入服務至2022年6月，共計服務320趟次。

張善政說，防疫計程車駕駛在疫情艱困及急迫需要之時挺身而出，支持且執行防疫移動任務，完善整體防疫防護網；現因應中央流行疫情指揮中心調整防疫任務，防疫計程車功成身退，未來中重症患者就診需求，回歸醫療救護系統，感謝防疫期間防疫計程車堅守任務，守護市民健康安全。

（中時 賴佑維）

延伸閱讀

飯店業人力荒 雲品盛治仁：絕非薪資不夠

打疫苗拿500元禮券好容易 這2類人千萬別錯過

猴痘疫苗意願登記熱門 不到十分鐘秒殺