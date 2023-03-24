2月失業率3.53％ 23年以來同月新低

主計總處今（24）日公布2月就業統計指出，2月失業率為3.53％，較上月上升0.03個百分點。主計總處說，失業率是自90年、近23年以來同月新低。

主計總處指出，2月就業人數1,148.5萬人，較上月增加1.4萬人或0.13％；2月失業人數42萬人，較上月增加4,000人或1.01％；失業率3.53％，較上月上升0.03個百分點，經季節調整後失業率為3.58％，較上月下降0.02個百分點。

主計總處說，失業人數較上月增加，主因為春節後轉職及部分臨時性工作結束所致，其中因對原有工作不滿意而失業者增加5,000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦增2,000人；與上年同月比較，計減少1.4萬人。1至2月失業人數平均為41.8萬人，較上年同期減少1.4萬人。

對於2月失業率較上月回升是否因季節因素？主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，春節後受年後轉職潮，還有部分臨時工作結束影響，確實是因季節因素上升。

惟陳惠欣強調，2月扣掉季節因素的失業率是下降的，代表勞動市場跟失業情勢穩定。

展望3月失業率，陳惠欣說，3月季節性因素消失後，轉職的人也會陸續找到工作，以往3月失業率會較2月呈現下降趨勢。除了109、111年有受到疫情影響比較特殊外，近五年3月失業率對比2月，可以下降0.03到0.04個百分點，但3月除了看季節因素消失、轉職潮陸續找到工作，還要觀察近期全球景氣降溫，出口動能趨緩，後續勞動市場要密切關注。

至於2月周工時小於35小時就業人數增加，也是季節性因素嗎？陳惠欣說，就業人數裡面有個原因是，因經濟因素導致周工時未滿35小時，這個月是18.5萬人，月增加2.3萬人，以往歷年2月大概在18.4萬人到22.6萬當中，看起來還跟以往水準相當，沒有特別情況。

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