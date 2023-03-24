辦貸款政府幫忙繳息 接下來發3萬給55萬人

為抑制通膨，央行昨升息半碼，自去年3月啟動貨幣緊縮政策以來，央行已連續5季調升利率，累計升息幅度已達3碼（0.75個百分點）。升息後存款利息提高，但房貸壓力更加沉重。以貸款1千萬元、30年期本息均攤為例，此次升息後房貸利率達2.078％，每月還款金額將提高至3萬7,353元，較去年未升息前的房貸負擔，每月增加3,423元，等於1年增加4萬1,076元的房貸支出。

升息後房貸族壓力加重，行政院昨表示，勞工紓困貸款、青年創業及啟動金貸款、就學貸款，因升息而增加的利息負擔，將予全額補貼。經濟部紓困振興貸款，將配合升息調整補貼金額。

行政院表示，申辦紓困貸款的勞工屬經濟相對弱勢族群，此次因應央行升息，勞工紓困貸款利率由2.22%提高為2.345%，為減輕勞工負擔，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼159萬勞工升息半碼的貸款利息。

利率調升差額將由政府全額吸收

此外，還有3類政策貸款由政府補貼，包括青年創業及啟動金貸款，原先貸款金額100萬以下就提供5年利息全額補貼，此次利率調升差額也將由政府全額吸收。

就學貸款，教育部將協助補貼因升息所增加的利息，所有辦理就學貸款的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。

經濟部紓困振興貸款，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款且享有利息補貼的業者，本來就依郵政定儲機動利率提供補貼，將配合央行升息，調整補貼金額。

房貸部分，政院表示，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125%）至民國113年底，另外在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中，規劃減輕中低薪房貸族的居住負擔，提供符合資格者3萬元定額支持，估約有55萬戶中低薪房貸族受惠。

（旺得富理財網 王順泉）

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