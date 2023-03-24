淡海安居社宅動土 林右昌：116年完工

國家住都中心今（24）日於新北市淡水區舉辦「淡海安居」社會住宅動土祈福儀式。內政部長林右昌表示，這是淡水第一案，規劃1,140戶，預計116年中完工。

林右昌致詞時說，全國目前已經在興辦中的社會住宅是有7萬多戶，由住都中心直接興建的就有3萬977戶，其中在新北市規劃了34處，目前已經新辦決標的總計是23處1萬555戶。簡單來講，新北市占了整個住都中心目前執行量能的3分之1，所以新北市是我們推動社會住宅政策，非常重要而且非常重視的一個城市跟基地。

林右昌說，淡海安居是新北市淡水區第一個社宅的一個案例，規劃1,140戶，包含小坪數的套房676戶，小家庭的二房360戶，還有三代同堂的三房型是104戶，比例是6比3比1，照顧到現在小坪數、小家庭的需求，更重要的是在社宅的旁邊也規劃了相關的公共服務設施，包含大家最需要的幼兒園以及日照中心。

林右昌說，目前社宅推動的類型有非常多不一樣的模式，包含跟公辦都更的結合，目的就是希望公有土地跟住宅的需求，能夠整合在一起，這個是現在正在推動的一個方向。

林右昌說，社會住宅推動6年來，從對房價、居住環境有疑慮，變成大家搶著要社宅，是一個很大的一個轉變，也是一個很大的進步跟改變。

國家住都中心代理董事長花敬群也指出，該案以超低公設比29％興建，保留最多空間給住民；建蔽率也僅41％，開闊的環境讓附近居民也都能夠享用，這些細節體現國家住都中心社宅興辦的用心。

目前全國社宅興辦已達7萬2,289戶，中央直接興辦更達3萬977戶，其中，新北市已決標數就有23處共1萬555戶。除戶數全國最多外，社宅類型也相當多元。坐落泰山的「貴和安居」與國防部合作，不僅興建社宅560戶，更為國軍弟兄建造職務宿舍；另中和「保二總隊公辦都更案」除規劃興建警察合署辦公廳舍，也透過都更分回社宅399戶，及在鄰地興建「保二安居」警消社宅317戶，改善警察同仁執勤環境的同時也照顧居住需求。

「淡海安居」是新北市淡水區首案社宅，位於新北市淡水區崁頂二路與新市三路二段交叉口，座落淡水新市鎮，距離輕軌步行時間僅需5分鐘，連接八里與淡水之淡江大橋也將迎來通車，往來交通相當便利；鄰近有國小（興建中）、大學以及公23公園，生活機能良好。

該案規模為地上14層、地下2層之4棟建築物，共計規劃1,140戶社會住宅，分別有提供青年族群的套房型676戶、供小家庭的二房型360戶及供三代同堂的三房型共104戶，考量鄰里所需之社福設施，淡海安居也規劃日照中心與幼兒園，全案預計於116年中旬完工。

國家住都中心表示，新北市淡水區近幾年來都是熱門人口移入區，基地所在的崁頂里人口成長率更來到15％，鄰近學區之淡海國小為新設校舍，也將在今年完工。為因應淡海新市鎮高度居住需求，「淡海安居」更是國家住都中心於新北規劃最多戶數的一案。