財部續補貼利率 青安貸款利率仍將升破2％

財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」實施期間及利率減少調升（補貼）半碼（0.125個百分點）優惠已核定展延至2024年底止，但本次中央銀行升息後，青安貸款利率一段式利率仍將突破2％，1字頭的房貸利率短期難再現。

財政部統計，青安房貸由台灣銀行等八家公股銀行以自有資金辦理，截至今年1月底止，已撥貸33萬5,858戶，核貸金額達新台幣1兆3,937億元，穩定提供民眾購屋資金需求。至於補貼半碼的部分，是由公庫行庫自行吸收。

央行23日升息半碼（0.125個百分點）並於24日實施，將牽動郵儲利率走揚，若足額反映，青年安心成家購屋貸款，一段式機動利率將破2％大關至2.025％，民眾5月房貸利息支出可望增加。

現行青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，目前為1.47％，再固定加碼0.555個百分點機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.9％，是首購房市地板價。

但央行再升息半碼後，青安房貸一段式機動利率料將來到2.025％。

（工商 傅沁怡）

房貸地板價將拉高至2.06％ 銀行教戰減輕升息壓力

央行升息半碼，銀行存款掛牌利率隨之調升。其中，在一般房貸、信貸上，因銀行升息，民眾將需要多付出利息。而影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」，預計也將足額反映。

「築巢優利貸」目前利率為1.935％，預計將足額反映央行升息半碼，同時也是一般民眾可拿到房貸的「地板價」將跟著拉高至2.06％，正式突破2％的重要整數關卡。

去年以來，央行已五度升息累計達3碼（0.75個百分點），民眾房貸利率亦隨央行升息開始走高，房貸負擔增加。

銀行主管分析，未來民眾購屋時，將需要更審慎評估自身財務負擔條件，最好將每月房貸負擔控制於月收入三分之一以內，以避免升息影響生活品質。如民眾因升息導致短期繳款壓力較大時，可考慮向銀行提出寬限期或延長借款期間的申請，以減輕升息循環壓力，但也要衡量寬限期滿後，每月攤還金額將增加等因素。

（工商 孫彬訓）

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