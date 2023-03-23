政院拍板！常態發青春動滋券 165萬人受惠

為延續動滋券成效，及鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶，教育部規劃每年常態性發放16至22歲國民每人500元青春動滋券，相關執行規劃於今（23）日提報行政院會報告並通過，預計165萬人受惠。

行政院長陳建仁說，過去疫情期間政府兩度推動動滋券，帶來57億元效益，33億元外溢效果，為延續成效，規劃推出青春動滋券，可以做運動、看比賽，希望6月讓青年都可以領券消費，創造運動消費正向循環，有望促進運動產業的活絡，預計近3,000家運動產業業者受惠。

教育部表示，體育署現行已有補助學校組團參與或觀賞運動賽事申請措施，為培養青年族群自主參與運動及欣賞賽事消費習慣，透過參與運動紓解課業壓力及強化人際關係，並考量高中職及大專階段自主能力較高、參與及觀賞賽事習慣尚待培養等因素，爰以16歲至22歲約165萬國民為發券對象，以形成正向運動消費循環，帶動產業發展。

教育部說，符合資格者，可於今年6月1日起至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用；至於明年度之後的發放及使用期程，將於今年度青春動滋券發放作業完成之後，再行對外公布。

教育部說，青春動滋券適用範圍延續動滋券2.0，聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。在合作店家部分，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務之運動事業，皆可於今年5月1日起上動滋網登記註冊，經審核通過之店家即可收受青春動滋券。

教育部說，體育署將持續積極邀請運動業者成為合作店家，並提出加碼方案，共同擴增運動參與人口。另為提供民眾更便利及多元的抵用選擇，及考量業者需求，亦將提供API串接線上抵用功能，讓民眾可於線上平台進行消費抵用。

教育部說，青春動滋券措施，將以「做運動」、「看比賽」等運動核心產業作為火車頭，期待透過政府領頭、民間加碼措施，養成青年族群運動消費習慣，刺激運動消費連鎖效應，促進整體產業提升。

政院拍板每年常態發500元青春動滋券 165萬人受惠青春動滋券規劃。圖／教育部提供

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