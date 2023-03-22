普發現金破百萬人登記 明換身分證這2尾數

政府即將在4月普發現金6,000元，共計五管道領取，今（22）日是開放上網預登記的首日。截至晚間8時，已經突破百萬大關。明（23）日則開放身分證字號末碼2、3民眾登記。

22日上午8時開放普發現金6,000元上網預登記，由身分證字號末碼0、1打頭陣。截至晚間8時，已有1,038,646人預登記。

普發現金預先登記則自22日上午8時起跑，其中，登記前五日（22至26日）採身分證字號尾數分流，27日起就不限尾數都可上網登記。依規畫，22日為身分證尾數0和1、23日為2和3、24日為4和5、25日為6和7、26日為8和9，這五天若沒依身分證尾數上網，將無法登記。此外，未滿13歲者可由父母或監護人代登記，每人最多可代四人登記（不含本人），但若非父母和監護人代登記會被踼除。

普發現金網址多出「pro」？財政部：不用擔心

普發現金預登記火熱，22日上午8時開放至晚上8時，12小時人數即破百萬。

財政部22日也再發新聞稿指出，「https://6000.gov.tw」及「https://pro.6000.gov.tw」都是全民共享普發現金官網，民眾不要擔心。

財政部指出，普發現金登記網站（https://6000.gov.tw）及宣導網站（https://pro.6000.gov.tw），是將民眾登記入帳作業與查找宣導資訊作業分別由不同的網站提供服務，以避免民眾上網登記領取時造成網路壅塞，達到分流目的。其中登記網站（https://6000.gov.tw）是提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能。

宣導網站（https://pro.6000.gov.tw）係提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊。

財政部指出，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

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