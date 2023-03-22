明年調薪4％有譜？勞長:視這數據而定

通膨苦，勞工實質薪資負成長，首場基本工資審議委員會下周三（29日）登場，勞動部長許銘春今（22）日表示，今年基本工資仍會朝調升方向進行，但對CPI恐連2年突破2%，調幅能否比照去年的逾4%，她則態度保留，僅稱將待第3季視總經數據而定，不會提前拍板。

台灣2022年全年CPI年漲2.95%，今年來物價續飆，2月時才預估今年全年CPI將達2.16%，連2年突破2%大關，對照今年元旦基本工資月薪調至2.64萬元、時薪176元，調幅各為4.56%與4.8%，也讓外界關注，明年調幅能否再度挑戰4%。

勞動部今年度的基本工資審議委員會工作小組會議，將於3月29日首度召開，勞、資、政、學四方將就經濟現狀、總經數據交換意見。許銘春表示，近年因疫情、俄烏戰爭、地緣政治等因素，導致通膨居高不下，勞動部站在照顧基層勞工的立場，還是希望今年基本工資往調升方向進行，

但她也強調，下周會議主要針對第1季的各項經濟數據，對比去年第4季的變動情形交換意見，基本上基本工資決議不會提前，第3季去看數據會比較客觀，從前也只有因疫情延後決議、沒有提前，將視第3季整體社經數據決定。

勞動部的基本工資審議委員會工作小組會議每季召開，1年共計舉行3次，第1季及2季主要針對當前形勢交換意見，第3季才會拍板漲幅，由於總統蔡英文上任以來，已7次調升基本工資月薪、8度調漲基本工資時薪，屆時才能確認於國內基本工資是否持續調漲。

（旺得富理財網 李宗莉）

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