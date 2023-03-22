高雄3/30進入二階限水橙燈 工業限水10％

旱災中央災害應變中心於22日召開會議，因應後續降雨不確定性，會中研議高雄地區因高屏溪川流量變化大，30日起轉為減量供水橙燈。新竹、苗栗及臺中地區、北彰化等地區即日起轉為水情提醒綠燈，並提前防旱擴大節水，其他各地區水情燈號則暫時維持現況不變。

氣象局統計，南部地區從去年六月至今降雨量甚至比百年大旱同期降雨量更少。經濟部長王美花表示，氣候變遷下降雨情境雖然如此嚴峻，但我們現在仍能維持穩定的用水，是因為提前部署多省水、多找水及多調水應變成效7.3億噸，已超出一座曾文-烏山頭水庫蓄水量。

目前時序進入春季，春雨雖有訊號，但仍有不確定性。經濟部指出，為提醒國人節約用水，需要再提前因應擴大節水措施，故新竹、苗栗及臺中（含北彰化）調整水情提醒綠燈，在不影響民眾生活用水原則下，實施精準節水措施，夜間離峰時段11時至隔日早上5時實施減壓供水，提前有節水效果，並由國科會、工業局及相關縣市政府加強輔導園區廠商以總量管制節水5％為目標。高雄地區因高屏溪川流量變化大，故轉為減量供水橙燈。

值得注意的是，台南及高雄地區，水情燈號橙燈地區每月1,000度以上工業用水戶以節水10％為目標，同時優先針對每日用水量1,000度以上節水未達10％工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％，至於每月1,000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1,000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

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