普發現金登記首日很順！每分鐘1萬人在線

今（22）日上午8時開放普發現金6,000元上網預登記，由身分證字號末碼0、1打頭陣。數位部指出，開站到目前狀況穩定，能在短時間完成登記。截至上午11時，已登記人數為44萬7946人，平均每分鐘有9,000到1萬人同時在網站。

普發現金預先登記則自22日上午8時起跑，其中，登記前五日（22至26日）採身分證字號尾數分流，27日起就不限尾數都可上網登記。依規畫，22日為身分證尾數0和1、23日為2和3、24日為4和5、25日為6和7、26日為8和9，這五天若沒依身分證尾數上網，將無法登記。此外，未滿13歲者可由父母或監護人代登記，每人最多可代四人登記（不含本人），但若非父母和監護人代登記會被踼除。

據記者時測，上午8時進到網站，登記相當順暢，沒有卡住的情況。

數位部次長李懷仁表示，全民共享普發6,000「登記入帳」系統，今是第一天運作，從上午開站至目前系統維運狀況穩定，使用者都能順利在短時間完成登記。

數位部說，截至3月22日上午11時，已登記人數為44萬7946人，平均每分鐘有9,000到1萬人同時在網站。

數位部說，將財金公司合作持續監控網站運作與流量。6000登記官網首頁也會在每小時更新累計登記人數。

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