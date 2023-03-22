普發現金今起登記 沒塞車、已44萬人完成

普發現金預登記起跑 3小時就破44萬人

普發現金6,000元登記入帳今天上午8點起跑，今天依分流為身分證尾數0和1的人才能登記，但統計到上午10點，短短兩小時就已有32萬8,198人登記，可見多數民眾希望搶在第一時間登記。

（工商時報 傅沁怡）

普發現金今起登記 鄭文燦：沒塞車

今（22）日是普發現金6,000元上網預登記的首日。行政院長鄭文燦說，截至上午9時30分，已有25萬人完成登記，沒有塞車現象。

普發現金預先登記則自22日上午8時起跑，其中，登記前五日（22至26日）採身分證字號尾數分流，27日起就不限尾數都可上網登記。依規畫，22日為身分證尾數0和1、23日為2和3、24日為4和5、25日為6和7、26日為8和9，這五天若沒依身分證尾數上網，將無法登記。此外，未滿13歲者可由父母或監護人代登記，每人最多可代四人登記（不含本人），但若非父母和監護人代登記會被踼除。

鄭文燦22日出席活動，媒體問及普發現金開始上網登記，相關系統作業運作是否順暢？

鄭文燦說，今是普發現金6,000元第一天上網登記，按照身分證字號的末碼分流，連續五天，今是0跟1。今早開放到現在非常順利，到9時30分為止，已經有25萬人完成登記，沒有塞車的現象，希望這五天的分流可以順利，第六天就開放所有人都可以登記。

鄭文燦說，希望能夠趕快完成、趕快領取，讓大家可以共享這個經濟的成果。

（工商時報曹悅華）

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