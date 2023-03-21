日月潭9蛙上岸 王美花:5月底前供水沒問題

南投縣日月潭配合下游雲林、彰化農業灌溉用水，水位持續下探，日月潭水位18日降至741.5公尺（滿水位748.5公尺），蓄水率剩54.6％破今年新低，日月潭大竹湖區九蛙疊像早已上岸，近期天天吸引大批粉絲朝聖，18日有小朋友拿著繪本與九蛙合影，甚至學九蛙抬腿，遊客驚呼：「九隻都出現了，我第一次看到，好誇張喔！真的缺水。」

銅雕塑像「九蛙疊像」放置日月潭大竹湖水域，凸顯日月潭因抽蓄發電每天有近2公尺水位落差的有趣現象，近年每逢缺水它就成為焦點，不僅成為日月潭知名景點，九蛙夕陽更躍升日月潭新八景之一，日前九蛙疊像上岸後，天天都有絡繹不絕的遊客造訪。

中央氣象局日前公布，今年冬季新竹以南各氣象觀測站平均累積雨量為近60年來最少，新竹以南平均雨日史上第2少，2022年6月至今，新竹以南平均累積雨量少於2020年、2021年，為近70年來第4少雨。日月潭九蛙疊像在2月底已上岸，當時蓄水率還有8成，水位約745公尺，不過為了供應下游春耕用水，短短半個月水位驟降3.5公尺、至741.5公尺，蓄水率剩54.6％。

遊客指出，孩子的繪本出現日月潭九蛙疊像，並教導孩子要愛惜用水，所以這個周末特地安排日月潭之旅，帶孩子到日月潭看九蛙，沒想到九蛙全上岸了，孩子童言童語說：「天啊！都露出來了，好醜喔！」另也有遊客驚呼：「「九隻都出現了，我第一次看到，好誇張喔！真的缺水。」

日月潭風景區管理處表示，入冬後日月潭區沒有下雨，潭區配合供應下游農業灌溉用水，蓄水一直「入不敷出」，使得水位驟降，不僅大竹湖區的九蛙疊上岸，連「水上自行車道」也「上岸」；針對4大公有碼頭設施，近日陸續拖離即將擱淺的乘船浮排，避免觸陸導致浮排斷裂，上下碼頭的引橋，也加裝止滑條，維護遊客乘船安全。

（中時 楊靜茹）

立委關注台中水情 王美花：5月底前穩定供水沒問題

民進黨台中市立委何欣純今天質詢時關心台中水情等議題；經濟部長王美花說，目前德基水庫蓄水率逾50%，謹慎用水，到5月底前都可以穩定供水、沒有問題。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

何欣純質詢時關注水、電等民生議題，並指今天有民調顯示，陳內閣上任至今一個多月，有近5成的滿意度，只有2成6民眾不滿意。

陳建仁說，會再接再厲，也希望未來能讓滿意度增加，而這是行政團隊大家一起努力的成果，他要謝謝團隊成員，大家真的盡最大努力解決民眾困難，苦民所苦。

何欣純說，陳建仁18日到大甲溪視察水情，當天也在現場的台中市長盧秀燕卻指報喜不報憂。

陳建仁表示，他是以事實為根據，跟大家說明台中水情，而台中水情在前瞻基礎建設計畫中的水資源建設下，比起2年前的百年大旱，因應情況來的好。

何欣純追問，根據目前狀況研判，台中的水情還可以撐多久；王美花指出，德基水庫目前的蓄水率逾50%，而百年大旱的同樣時段只有8%，「對台中我們很謹慎用水，讓台中可以永續」，到5月底以前都可以穩定供水、到5月底沒有問題。

何欣純也關注電價調漲議題，並希望政府推動節能減碳、淨零碳排下，也要給在困境的中小企業、傳統產業有配套支持。

陳建仁說，在民生用電部分，有93%的用戶沒有漲一毛錢，而用電1500度以下的小商家也沒有漲。

此外，何欣純說，各界關心的疫後特別預算案，預計24日將在立法院會三讀通過，但相關措施中，除了普發現金新台幣6000元預計4月初發放等，還有一些措施的上路時間尚未確定。

王美花說，都已經準備好相關的措施，待三讀通過後，才有辦法宣導，也會盡快讓它生效，經濟部會深入民間讓產業了解相關內容。

何欣純接著說，現在已經有假訊息、假網站出現，想要騙取民眾個資或金錢，政府要好好打擊詐騙行為。

陳建仁說，最近已經有假消息、詐騙消息，政府已告訴民眾要小心，在網站上也有設置防詐騙專區，也有1988客服專線可以通報，當發現假的網站就要立刻封鎖它，「我們會全力以赴」。

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