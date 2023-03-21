猴痘疫苗意願登記熱門 不到十分鐘秒殺

疾管署在21日下午3點開放近6個月內曾有高風險性行為的民眾登記「猴痘疫苗接種意願」。疾管署發言人羅一鈞最新表示，猴痘疫苗意願登記平台3：00開放後，已於3：09登記額滿3,000人，期間系統同時上線最多人數為6,048人。

疾管署指出，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」（如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台（https://mpox.cdc.gov.tw/）」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

羅一鈞最新說明意願登記狀況，猴痘疫苗意願登記平台3：00開放後，已於3：09登記額滿3,000人，期間系統同時上線最多人數為6,048人。因登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供之疫苗服務量，本平台表單暫時關閉填寫功能；待後續可供疫苗量，將再開放登記。

羅一鈞說明，疾管署後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額，再評估開放平台提供第二輪登記；並且在四月初1萬劑疫苗到貨後，也會於封緘檢驗完成後，儘速提供高風險民眾接種。另外，預計下周二記者會再說明猴痘疫苗接種進度。

疾管署指出，考量現階段猴痘疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種、並以「皮內」注射為主方式辦理，以達疫苗最大效益。已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

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