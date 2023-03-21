內政部研擬租房第三方押金管理制度

行政院長陳建仁21日出席立法院報告施政方針並備詢，立委針對內政部租屋市場相關政策，社會住宅、包租貸款以及租金補貼。內政部長林右昌指出，放寬公益出租人、設計第三方押金保管等制度已在研擬中。

立委吳怡玎質詢時表示，勞工薪資沒什麼動，但房價一直漲，台灣的薪資所得是房價比20倍，等於不吃不喝20年才能買得起房子，現在年輕人已經放棄買房的夢想。「現在房價市場已經太高，至少救急的租屋市場要管好」，針對租屋的三個政策方向「社會住宅」、「包租代管」以及「租金補貼」分別提出質疑。

首先是社會住宅部分，原先2017年目標是12萬戶是直接興建、8萬戶是包租代管。陳建仁表示，已興建及興建中、待開工的大概有7.1萬多戶，達成率達60％，包租代管則是6萬多戶。林右昌說明，已經興建完成的大概是2.4萬戶；興建中的中央約1.36萬戶，地方則是約1.66萬戶，總共約3萬戶；已經決標等待開工中央是1.4萬多戶，地方是約3,500戶。

林右昌指出，現在第三期包租代管約有4萬多戶租約，第一到第三期累積6.1萬戶。立委質疑目前進度社宅僅兩成，包租貸款僅一成，而租金補貼也沒人領，是房東不想要公開租屋事實，所以造成租屋黑市。

吳怡玎表示，推估租屋至少有百萬戶，但是真正繳稅的只有30萬戶，因此推估有7成房東不願意浮上檯面。而目前公益出租人有一定免稅額度還有必要費用扣除，公益出租人的月租金在2.5萬元以下不用繳稅，因此她建議提高免稅額、放寬公益出租人的認定，或甚至租屋所得分離課稅，讓更多房東願意公開租屋事實。「因為你想要課稅也課不到，乾脆放寬認定」。

若從租客角度來看，吳怡玎說，租屋爭議最多出現在押金返還，目前押金多是採取2個月，可能是很多人一個月的薪水還多，而押金是給房東保管，房東若不願意退還押金，容易引起爭議。她提議，英國已經在實施第三方押金管理，好處是解除租約時若有糾紛，會給公正第三方決定是否退還押金，讓房客更有動力公開租屋事實。

林右昌贊同，「委員提出的制度都對整體市場有幫助，我昨天有拜訪崔媽媽基金會，他們有提出這些這些意見；我們目前都在研議，未來幾個月會陸續推出。」

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