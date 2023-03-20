電子產品2月接單 金融海嘯來最大減幅

經濟部20日公布2月外銷訂單連6黑，就連上月翻紅的資訊通信產品也再度出現負成長，過去支撐外銷訂單的電子產品2月接單金額來到138.1億美元、年減21.9％，不僅是連續4個月負成長，更寫下2009年金融海嘯之後同期最大減幅，歷年同期次大減幅。

2月外銷訂單表現低於預期，資訊通信產品主因終端需求續疲，客戶調整庫存，致筆電及顯示卡等接單減少，但受惠中國大陸封控解除、供應鏈改善，數位化及雲端資料處理需求仍在，讓手機、網通產品及伺服器等接單成長，抵銷部分減幅，整體接單金額降至117.7億美元，年減20.3％。

電子產品接單金額降至138.1億美元，年減21.9％。經濟部統計處處長黃于玲解釋，因終端產品需求減緩，供應鏈持續調整庫存，導致IC設計、晶片通路、記憶體、印刷電路板、液晶螢幕及封測等接單減少，但新興科技應用需求賡續，帶動晶圓代工接單成長，抵銷部分減幅。

光學器材則是因面板終端產品需求仍顯疲弱，且價格低於去年同期，加上光學鏡頭接單減少，接單金額來到13.2億美元，年減38.0％、已是連續13個月負成長。

傳統貨品方面，基本金屬製品因全球鋼鐵產業需求持續疲軟，下游用戶備料保守，加上鋼價仍屬低檔，接單金額21.4億美元，年減21.5％、連續11個月負成長；機械產品15.6億美元，年減16.0％、連續12個月負成長，主因全球景氣趨緩，終端市場需求不振，業者對設備投資持觀望態度。

塑橡膠製品接單金額15.9億美元，年減22.8％，主要受到市場需求不如去年同期，產業鏈持續調整庫存，加以海外同業競爭，且部分產品價格低於去年同期導致出現連13黑；化學品因市場消費力道不如去年同期，產業鏈持續調節庫存，加上海外同業產能開出，市場供給增加，且國際油價下跌，部分石化產品價格位在低檔，接單金額為14.0億美元，年減26.9％、慘寫連8黑。

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