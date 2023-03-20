電價漲更多虧更多 台電:鉅額虧損非事實

由於國際能源價格飆漲，造成全球各國電力公司都在虧損，台電指出，國際燃料價格飆漲，台電去年燃料成本較前年幾乎翻倍，台電從前年盈餘224億元轉為去年虧損2,675億元。

然而類似因燃料價格大漲致虧損，台電並非特例，法國國營EDF電力公司2022會計年度預估虧損換算超過台幣5千7百億元。韓國國營韓國電力公司去年預估虧損換算超過台幣7千5百億元。顯見這波國際燃料價格漲勢衝擊電業營運，已是全球性現象。

台電強調，如果以售電量換算，法、韓平均每度虧損遠高於台電。法國國營EDF電力公司去年售電量為4,144億度電，換算平均每度虧損1.38元。韓國國營韓國電力公司去年售電量為至5,479.3億度電，換算平均每度虧損1.37元。台電去年售電量2,367.6億度，平均每度虧損1.13元。

台電指出，法國電價原本就高於台灣，2020年住宅電價平均6.06元，幾乎是台灣同年度住宅電價的2.4倍，工業電價3.25元，也高於台灣2020年的工業電價。今年調漲後，法國住宅電價調整27％，增為7.68元，工業電價調漲122％，增為7.2元。韓國部分，住宅電價原本為2.68元，漲為3.8元，漲幅42％，工業電價原本2.42元，漲為3.97元，漲幅64％。即使核電比例高，其他國家高電價下的漲幅，價差遠高過台灣。

台電補充，電價費率審議會考量民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，總計93％住宅戶不受影響。小商家則是1,500度以下不調，總計84％小商家不受影響。另外包括農漁業與學校均不調整。同時也針對用電衰退產業進行調幅減半。此次電價調整方案已努力兼顧照顧民生，努力降低衝擊，期盼各界支持。