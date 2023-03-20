怎麼領最快到手?普發現金領取攻略看過來

全民期待已久的普發現金6,000元終於要來了！領取管道有哪些 、分別要準備哪些東西、是否有代領條件，以上問答您都清楚嗎？工商時報為讀者整理出六大領取注意事項，讓您能夠輕鬆領到錢。

普發現金資格、管道、流程一次看

只要是中華民國的人民都能領取普發現金6,000元。而外籍人士需要符合「擁有台灣的居留權」、「跟台灣人一樣行使繳稅義務」的條件才能領取。

目前財政部規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取。五大管道中，除了「登記入帳」，使用其他管道領取，都不需要到線上系統登記。

選擇「登記入帳」的民眾，3月22日起採取分流登記，需進入官網（https://6000.gov.tw）登記，3月28日開放查詢，後續將匯款入帳。

選擇「ATM領現」的民眾須前往指定實體ATM，插入提款卡後選擇全民共享普發現金，輸入密碼及身分證字號／居留證號、健保卡號後就能現領6,000元。

選擇「郵局領現」的民眾須備妥領取人證件前往全國郵局儲匯櫃台，在確認資格核對金額無誤簽收後，後就能現領6,000元。

只有已有例行性領取政府津貼或年金者才可以「直接入帳」，例行性領取政府津貼或年金者包括勞保年金、職保年金、國民年金、老農年金、農民退休儲金、勞工退休金月退休金、 身心障礙生活補助、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外人員及其據我國國籍眷屬、中低收入老人生活津貼。

無ATM或郵局的鄉民除線上登記外，可至就近派出所登記造冊，造冊完成後一樣可領取現金6,000元。

不論各管道，提領期限目前都暫定到10月31日止。唯一例外的是新生兒，因為年底前出生的都可領，所以可請領時間到明年1月底前。

5領取管道要準備哪些東西？有何代領條件？

選擇「登記入帳」的民眾需要準備身分證字號／居留證號、健保卡號及金融機構帳號。可為未滿13歲孩童代領，但最多只可代領4位（ 含本人五位）。

選擇「ATM領現」的民眾需要準備身分證字號／居留證號、健保卡號及提款卡。可為未滿13孩童代領，沒有限制代領數。

選擇「郵局領現」的民眾需要準備身分證／居留證及健保卡。在代領方面，只要備妥證件皆可以代領，沒有限制代領數。

只有已有例行性領取政府津貼或年金者才可以「直接入帳」，不須任何登記就直接入帳。

特定偏鄉「造冊發放」的民眾需要準備身分證/居留證、健保卡。在代領方面，只要備妥證件皆可以代領，沒有限制代領數。

民眾如果登記後擔心有問題，28日起可上網檢查登記狀況，如帳號有誤可以修改。但一旦登記，就不可以改採其他方式提領。

登記入帳22日起開始 分流順序在這裡

數位發展部今（20）日偕同財政部、金融監督管理委員會召開記者會公布「全民共享普發現金」宣導網站上線。同時並說明「登記入帳」系統（https://6000.gov.tw）開放時間及分流方式。

數位部李懷仁次長表示，本次線上登記系統將在3月22日上午8時開放，前五日（3月22日至3月26日）將採身分證或居留證號尾數分流，僅對應的身分證或居留證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；3月27日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。他也提醒，若是登記網站流量尖峰，會啟動「等待室」機制。請民眾看到等待室的頁面時，不要關閉瀏覽器。

李懷仁也強調，無論在什麼時間點上網登記，均會在特別預算由立法院完成三讀且總統公布生效後陸續入帳。登記系統也將持續提供服務至少六個月，請民眾無需擔心，不必搶在第一時間登記。

日期及分流順序依序為：

一、3月22日：身分證或居留證號尾數為0及1可以上網登記

二、3月23日：身分證或居留證號尾數為2及3可以上網登記

三、3月24日：身分證或居留證號尾數為4及5可以上網登記

四、3月25日：身分證或居留證號尾數為6及7可以上網登記

五、3月26日：身分證或居留證號尾數為8及9可以上網登記

六、3月27日後，所有符合領取資格的民眾都可以上網登記

尾數分流順序。圖／數位部提供

五大管道非同時 選擇哪個才能最快可領錢？

財政部次長阮清華指出，這次五大管道並非同時發放，有其先後順序。 之所以分順序，是希望分流不塞車，讓大家領發更順暢。

最先是直接入帳和偏鄉造冊，至於登記入帳是22日啟動，這三樣是比較早開始，之後才是ATM領款，最後是郵局。據了解，郵局領現時間可能比ATM晚一周。

如果採預登記，最快在預算三讀公布生效後五個工作日（最快4月6日）即可入帳，至於ATM提領是自預算三讀公布生效後14天開始（可能是4月10日），至於郵局提領則是預算三讀公布生效後21天、即比ATM晚一同，也就是可能4月17日開始。

可提領ATM覆蓋率超過8成 哪些銀行有參與？

原有參與ATM提領的金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信和郵局。 20日， 財政部宣布玉山銀行也加入普發現金ATM提領行列，由於玉山銀在不少全聯有據點，民眾領取更加便利。 而目前可提領普發現金ATM的全台復蓋率已超過8成。

勿信詐騙網站 有疑問請撥165反詐騙專線報案

目前已陸續有詐騙集團透過名稱類似的假網站「釣魚」，包括用6ooo.com或6000govtw.com，甚至還放上財政部官網LOGO，並載明「歡迎來到財政部全民共享普發現金規畫」。 財政部提醒民眾，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

同時，財政部提供「打假」三原則，一是政府預登記網站的6000是數字0，不是英文字母o；二是政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」且gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；三是結尾不會有com。同時，預登記網站22日起才開放登記。

數位部李懷仁次長也提醒民眾慎防詐騙，政府不會傳送簡訊及電子郵件通知領錢或者登錄資訊，政府也不會打電話要求至ATM或者網路銀行操作轉帳，若是收到類似訊息，請立即撥打165反詐騙專線報案。籲請民眾切勿點擊來源不明的可疑連結，一定要認明「https://6000.gov.tw 」的官方網址。

此外，若是還有任何關於普發現金6,000元的疑問，20日開始，也可撥打「1988」專線（原紓困專線）。

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