不只是補貼 林右昌:住宅政策是種社會投資

外傳「青年購屋積金支持機制」要喊卡，內政部長林右昌從19日到今（20）都強調正在研擬，有完整配套會正式報告。林右昌今也表示，住宅政策其實是種社會投資，不只是補貼或是補助而已，居住環境跟品質沒辦法提升的話，不利於整個社會跟經濟發展。

林右昌20日拜訪財團法人財團法人崔媽媽基金會，媒體問及青年購屋基金的機制是否繼續？

林右昌說，住宅政策是種社會投資，不只是補貼或是補助而已，人民可以安居樂業、居住安全，就可以放心跟安心，在工作上更有生產力。一天到晚忙著為住煩腦，居住環境跟品質沒辦法提升的話，就沒辦法讓生活跟家庭品質得到滿足，不利於整個社會跟經濟發展。

林右昌說，解決住宅問題跟面對住宅問題，不是傳統上支持跟補貼、補助，而是種社會投資，對整個國家社會都很有助益。上任後希望在原有基礎上，特別是民進黨政府六年來推動社會住宅政策，是正確方向，但還需要很長努力時間。

至於青年購屋基金機制，他則強調正在研擬，有完整配套會正式報告。

針對外界關心政府支持下能存到第一桶金，但北中南房價差很多如何界定？林右昌僅說，規劃好會做報告。

面對租屋補貼2.0怎麼做？林右昌再次說明，租屋補貼1.0確實碰到租屋不方便、房東刁難狀況，到2.0時原租戶不用重複申請，政府會直接延伸；新租戶不用提供房東身份證字號，避免變相漲房租跟加價；這次也擴大對象，連18歲剛進大學學生也可以適用。

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