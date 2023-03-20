普發現金五大管道 估這領現方式最晚

普發現金預先登記制，分流方式出爐，身分證尾數0和1是22日登記，2和3是23日，4和5是24日，6和7是25日，8和9是26日。

針對全民普發現金預先登記制度，財政部20日指出，要準備三樣東西，一是本人／代領人身分字號或居留證號；二是本人／代領人的金融機構帳號；三是發放對象的健保卡號。財部指出，未滿13歲者可被代領，但最多代領四位（含本人五位）。

針對普發現金選擇登記入帳的民眾，數位部提醒，3月28日起可回到網站查詢已登記的相關資訊。

針對22日至27日登記時， 如果網站塞車，數位部指出，會啟動「等待室」機制，請民眾看到等待室畫面時不要關閉瀏覽器。

郵局領現時間 可能比ATM晚一周

財政部次長阮清華指出，這次五大管道並非同時發放，有其先後順序，最先是直接入帳和偏鄉造冊，至於登記入帳是22日啟動，這三樣是比較早開始，之後才是ATM領款，最後是郵局。據了解，郵局領現時間可能比ATM晚一周。

阮清華表示，所以分順序，主要是希望分流不塞車，讓大家領發更順暢。

玉山銀行加入普發現金ATM提領 ATM普及率破8成

財政部20日宣布，除了原訂12家金融機構，玉山銀行也加入普發現金ATM提領行業，使得可提領普發現金ATM的全台覆蓋率超過8成。

財政部表示，原有指定金融機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信和郵局，最新加入的則是玉山銀。由於玉山銀在不少全聯有據點，可更便利民眾領取。

財政部也強調，民眾透過ATM提領時，不限上述銀行的金融卡，只要認明這些銀行ATM上有政府普發6,000元的貼紙，例如用陽信銀行的金融卡至中信銀ATM提領6,000，手續費是用政府負擔。

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