獨》超前部署 新竹以南水情擬本月藍轉綠

台中市長盧秀燕昨日向陳建仁請命，應儘早將台中水情由藍燈轉綠燈。知情官員透露，經濟部近期內將再度召開旱災中央災害應變中心會議，會中將決定新竹以南各地，包括新竹、台中地區用水燈號由藍燈轉綠燈，提前呼籲民生及產業節約用水；另南部則在4月底前加強供水力道，由閒置海淡水機組加入支援。

水情真的十分不樂觀，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出中部及南部水庫的2021年及今年的蓄水量對比圖，發現中部主要水庫情況較佳，南部水情與2021年百年大旱相當，雖國內有2021抗旱經驗可以處理，「但是會非常、非常緊張！」

不過，德基水庫蓄水量已降至60％以下、鯉魚潭水庫降至44％，台中市府連日來向中央喊話，要求應儘早將台中水情由藍燈轉綠燈，讓公務單位做好預備措施。對此，知情官員證實，月底前將再度召開旱災中央災害應變中心會議，雖然中部水庫蓄水情況尚未達改變燈號標準，但為超前部署，加上枯水期迄今並無下雨訊號，指揮官、經長王美花已指示水利署檢討，將自新竹以南地區包括台中地區，水情燈號及早變燈，由代表水情正常藍燈轉為代表水情稍緊的綠燈，以提醒民眾建立抗旱意識，呼籲大家節約用水。

至於產業用水，目前南科自主節水10％，竹科及中科則配合自主節水5％，有的企業已達10％，經過2021年百年大旱，官員說，科學園區廠商都建立提前抗旱的警覺意識。

南部地區台南、高雄已實施第一階段減量供水的黃燈，這次檢討會議，不打算再進一步調整燈號，反而是要催促4月底前加強南部的供水力道。除了原本規劃的「穩定南部供水抗旱計畫」，新增每日13.6萬噸水源外，將再利用閒置海水淡化機組裝設，初期每日可額外再增加出力5,000噸，希望最後海淡廠機組最大出力每日可再增加1.1萬噸水源，舒緩南部地區旱象。

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