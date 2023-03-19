不滿凍漲 北市蛋商公會:不排除無限期休市

缺蛋持續延燒，目前產地蛋價及批發蛋價每台斤來到45.5元及55元的歷史高價，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會昨天召開會議討論是否因應成本再漲，最後決議本周蛋價暫不調整。蛋商公會不滿表示，若這周依舊凍漲，不排除採無限期休市，並拒絕報價。

昨日中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會同蛋商公會等，共同召開會議討論雞蛋價格的訂定，據傳每斤再調漲2-3元，但即使漲價是各方共識，但農委會仍希望根據本周專案進口蛋的量再行調整，因此後來會議決議凍漲，蛋價暫維持1周不漲，讓蛋商與會代表相當不滿。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，現在雞蛋市場價格相當混亂，結果官方還要求凍漲，產地價不提高和傷害蛋農、蛋商無異，預計在近期與農委會官員見面，假如這周價格依然凍漲，不排除雞蛋無限期休市，也不想再報價。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，即使這個月短期專案進口500萬顆蛋，但是蛋商能分到的太少，真的要補足缺口，要每天500萬顆才有辦法，至於農委會強調沒有伸手干預價格，「農委會雖然沒有派員參加，但仍透過第3方轉達，這些話聽聽就好」。

不具名知情人士指出，官方施壓原因確實是雞蛋市場太混亂，有零售價甚至破百的情況，因此政府才要介入調查，不過現在都缺雞缺蛋了，蛋放久了品質就會變差，不認為還有蛋商會刻意囤蛋。

該人士表示，現在每台斤產地價45.5元、批發價55元其實並不高，因為老母雞飼養成本高，加上飼料貴、禽流感、氣候變化、飼養環境問題等，尤其現在產蛋率根本不到5成，不只雞農生產意願不高，蛋商也一直虧錢，很多業者也說價格已經不是問題了，只要有蛋就好，但問題是調不到蛋。

農委會則再次強調，農委會並未伸手干預價格，會議中也未派人與會，蛋價是否調漲都尊重市場機制和會議結果。

（中時 李柏澔）

延伸閱讀

全台鬧蛋荒難解！ 下周蛋價暫不調整

陳吉仲：國內雞蛋產能5月中回穩定水準

聯合哄抬蛋價 最高罰5,000萬