3/19前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|3/20（一）
|華南金控法說會
國泰金控發布國民經濟信心指標
經濟部公布2月外銷訂單
國有財產署記者會
財團法人天主教瑪利諾會台北會館資產公開標售
友達分享智慧永續解決方案
|3/21（二）
|關務署記者會
聲寶土城橘青春銀髮宅動土、3M汽車隔熱新品發表、永豐建經公司感恩會
智慧城市展、NVIDIA GTC大會
|3/22（三）
|國泰金控法說
渣打「女力創業獎」圓桌論壇
元大寶華綜合經濟研究院《2023年台灣經濟預測第1季更新》
北區國稅局記者會
台灣國際運動及健身展開展
TIEA論壇
|3/23（四）
|中央銀行理監事會議
央行公布2月五大銀行新承做放款
渣打銀行/myRM 數位隨行理專服務再升級
經濟部公布2月工業生產、批發零售及餐飲業營業額
國庫署記者會
台灣機械工業公會會員大會
Dell Technologies協助企業「加速從創意發想邁進至創新」分享
|3/24（五）
|台灣經濟研究院發布3月分景氣動向調查報告
勞動部公布最新無薪假統計
主計總處公布2月失業率
2023高雄市智慧城市展前記者會
建德工業上市掛牌
|3/25（六）
|上銀機械碩博士論文獎頒獎典禮
國際財經焦點
|3/20（一）
|歐元區1月貿易收支
德國2月生產者物價指數
|3/21（二）
|美國2月成屋銷售
歐元區2月新車登記
德國3月ZEW經濟景氣指數
澳洲央行會議紀錄
|3/22（三）
|美國3/17當周原油庫存報告
歐元區1月經常帳
英國2月消費者物價指數
|3/23（四）
|美國聯準會利率決議、2月建築許可、2月房屋銷售、3/18當周初領失業救濟金人數
歐元區3月消費者信心
|3/24（五）
|英國、瑞士、挪威、土耳其、菲律賓央行利率決議
美國2月耐久財訂單
美國、歐元區、德國、法國、日本3月製造業與服務業PMI初值
英國2月零售銷售
日本2月消費者物價指數
陸港澳焦點
|3/21（二）
|聯想舉辦新品發布會
吉利汽車公布2022年第四季與全年財報
|3/22（三）
|騰訊公布2022年第四季與全年財報
|3/23（四）
|中國移動布2022年第四季與全年財報
華為春季旗艦新品發布會，包括旗艦手機P60系列，全新螢幕可凹折手機Mate X3
|3/24（五）
|海南航空復航北京－台北航線
小米集團公布2022年第四季與全年財報
台股一周焦點
|3/20（一）
|法說會
|華南金、波若威
|3/21（二）
|新股買賣
|永道-KY
|3/21（二）
|法說會
|兆豐金、台聚、東元
|3/22（三）
|法說會
|國泰金
|3/23（四）
|法說會
|正崴、ET-KY、元太、長科、宜鼎
|3/23（四）
|除權息
|聯成、普鴻、振宇五金等
|3/24（五）
|股東臨時會
|兆遠
|3/24（五）
|除息
|矽力-KY、燦坤、上品等
|3/24（五）
|法說會
|廣閎科
|3/24（五）
|新股買賣
|建德工業、東研信超
前瞻一周