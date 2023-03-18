陳建仁談電價調整 兼顧產業和民生

行政院長陳建仁18日表示，電價審議委員會已決定，有93％民生用戶以及學校沒有調整，去年下半年用電量少於10％的產業也減半調漲，本次電價調整同時顧及產業和民生。

陳建仁18日前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情，關心大台中地區水情現況。

陳建仁表示，實際上台電的成本遠高於電價的收入，所以在這次電價調整的過程當中，電價審議委員會已經做出決定，93％民生用戶以及學校都沒有調整，為了要讓產業能夠適應，在去年下半年產業用電量少於10％的產業，都減半來調漲，整個電價的調整，是顧民生，而且也顧產業。

王美花也說明，國際燃料成本大漲，各國甚至包括有使用很多核電的國家，像法國跟韓國，電力公司也虧損很多，電價漲的也比台灣多。

王美花表示，這次台電的調整電價，是在兼顧台電的穩健經營，台電千萬不能倒，也照顧了民生跟相關物價的平穩，所以做了非常細緻的安排，像是小店家1,500度以下都不漲，就是考慮到大家對物價穩定的關切後周全及平衡的考量。

水情的部分，陳建仁表示，這次旱災情形比民國110年百年大旱時，沒有下雨的時間更長，但政府調度水源相對成功，希望中央與地方一起努力，水情維持更好，水供應更理想。

王美花指出，今年嘉義、台南、高雄水情比較嚴峻，中部水情目前穩定，與百年大旱期間的同一天相比，當時德基水庫存水量只有8％，現在則還有60％。

王美花表示，德基水庫主要供應大台中用水，少部分支援苗栗及彰化地區，用於民生及農業，這段期間是農業整田期，農業用水大於民生用水，等到整田期過了以後，變成本田期，用水量就會恢復比較正常。

水力發電部分，王美花說，放水之前中間經過德基水庫五個水壩的發電，用水之前先發電使用，所以並不會為了發電而增加放水。

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