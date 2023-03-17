快篩陽性請病假 6天內雇主不得扣發全勤

因應中央流行指揮中心規定20日起快篩陽性者將不再居家隔離，勞動部17日公布新函釋，3月20日起，快篩試劑檢測結果陽性之勞工，可依勞動基準法第43條及勞工請假規則第4條規定請「普通傷病假」，自篩檢陽性日及次日起5日內（共6天），雇主不得扣發全勤獎金。

考量近期疫情趨緩，亞太地區各國已陸續放寬防治措施，中央流行疫情指揮中心拍板放寬嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施部分，考量近期疫情趨緩，決定20日起再擴大鬆綁防疫措施，修訂嚴重特殊傳染性病例定義，篩檢陽性的輕症個案免通報免隔離，建議自主健康管理0＋N等兩大防治政策，在疫情可控前提下能保全醫療量能，逐步恢復民眾正常生活。

快篩陽性勞工如有症狀在家休息而無法出勤，勞動部表示，勞工如身體不適無法出勤，只要持「快篩陽性證明的照片」，向雇主請未住院之普通傷病假，病假日數1年內未超過30日的部分，雇主應發給半薪，快篩陽性的勞工請病假者，自篩檢陽性日及次日起5日內，雇主不得扣發全勤獎金。

另外，勞動部表示，快篩陽性勞工在自主健康管理期間，勞工如希望照常出勤，雇主應尊重勞工意願，雙方也可協議改採居家上班或遠距上班；雇主不可以要求勞工不要出勤及必須快篩陰性才能返回工作場所工作，如果片面要求勞工不要出勤，「屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資」。

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