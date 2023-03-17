國際旅客將破百萬 來台消費金估4月上路

因應疫後特別預算，交通部斥資53億元推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，包含發5,000元消費金、團客補助等。觀光局副局長林信任17日指出，預估4月中旬可以上路。此外，他也說，預期今年國際觀光客600萬人次的目標可以順利達標。

林信任出席觀光旅遊安全宣導週記者會後受訪表示，不只要看「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」通過，觀光局也同步擬定辦法和要點，目前行政作業中，預期可以在4月中旬啟動。

林信任指出，1月份國際旅客來台有25萬人、2月份估計35萬人，3月預估仍會成長，因此原先預估第一季有82萬人次來台，最新估計3月下旬就可以突破100萬人次，提前達到目標。

林信任分析，除了台灣燈會吸引很多國際旅客到訪外，疫情期間觀光局也不斷在市場維溫，更在去年10月13日國門開放後全力推動各項行銷措施，以目前狀況來看今年600萬國際旅客的目標預期可順利達標。

林信任也說，目前來台旅客數量最多的韓國，因為韓國出國人口大於國際旅客到訪，並且韓國跟台灣都是非常喜歡出國的國家。第二名則是日本，但日本受限兩因素牽制，預估下半年日本市場會有更突出的變現。他說，一個是日本的新冠要到5月才會降級，第二個是日本的國旅補助延長到初夏，這兩項因素都會影響日本旅客來台意願。

根據規劃2023年目標吸引600萬國際觀光客來台，加速疫後觀光復甦。為此，交通部推出放50萬份5,000元消費金給自由行旅客，並且針對8人以上團客每團獎助1萬元，15人以上團客每團獎助2萬元，預計有9萬團可受惠。

不僅如此，為了解決旅宿業長期存在缺工問題，針對增僱房務及清潔等新進服務人員，如果北部（竹竹以北六縣市）薪資達到3.3萬元以上；其他縣市達3.1萬元，會給予業者每位每月5,000元的獎助一年，且期滿不可降薪，預計補助1.6萬人。

立法院長游錫坤16日針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」召集朝野黨團協商，預計將在24日表決特別預算案並完成三讀程序。

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