電價將調漲 兩大關鍵原因曝光

電價將調漲 陳建仁：發電燃料價格提升、台電虧損

電價審議委員會17日開會，行政院長陳建仁17日表示，發電燃料的價格大幅上升，考慮到台電去年虧損的情況，因此請電價審議委員會決定台電電價調整幅度。

陳建仁出席立法院報告施政方針並備詢，會前他接受媒體聯訪。媒體詢問4月電價即將漲價，美國媒體也批評核二廠二號機除役，恐怕導致台灣大停電並且增加碳排。

陳建仁回應，發電燃料的價格大幅上升，所以世界各國都大幅地提升電價，我國也考慮到台電去年虧損的情況，因會請審議委員會來看如何調整電價，至於調整的幅度是如何，會尊重專業的決定。他強調，我國提前歲修，所以使得電力供應是充足的，大家不必要擔心。

（工商時報 李青縈）

確定了！經濟部今下午開電價審議會 王美花：定案後說明

電價調漲引發關切，原本預計月底前召開，經濟部長王美花上午赴立院備詢時面對媒體詢問坦言，電價審議委員會將在今日下午召開，至於電價是否會上漲，王美花表示，大家都可以看到俄烏戰爭，國際燃料成本大漲，各國電業公司也虧損非常嚴重，今天下午會召開電價審議委員會，台電會提出相關方案，電價審議會去做討論，定案後會跟大家說明。

王美花今早赴立法院備詢，會前受訪時被問到電價漲多少；王美花表示，「台電不能倒」，如何讓台電公司穩健經營是重要議題，當然電價也會兼顧民生與物價穩定。

王美花表示，今天下午會召開電價審議委員會，台電會提出相關方案，電價審議會去做討論，定案後會跟大家說明。

另外，台積電創辦人張忠謀昨日表示，半導體供應鏈走向中國大陸、其他國家兩派的兩極化，導致半導體產業全球化已死，對此，王美花表示，張忠謀對半導體產業非常熟悉，現在每個國家都把半導體當作關鍵產業，對發對全球化自由貿易哪裡有效率，比較好的生態規則會不太一樣。

王美花說，全球半導體和台灣半導體生態發展，台灣也要去注意的，台灣去跟國際合作，半導體產業重要性如何維持下去，因應未來的趨勢。

（中時 游念育 、 姚志平）

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