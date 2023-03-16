台美貿易倡議首階聚焦5議題 受惠對象曝光

為求透明化，行政院經貿辦今（16）晚公布台美21世紀貿易倡議第一階段談判內容，12項議題中聚焦五議題，並強調進度良好，各自受益對象也隨之曝光。

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，據悉，台美有望在上半年提早簽署BTA（雙邊貿易協定）。先前經貿辦官員就曾表示，為了更透明化，台美在簽BTA之前，台美將分別對外說明協定內容與重點，若有一些意見也可以再進一步檢視。台美雙方選在16日晚間公布第一階段談判內容。

12項議題中，貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題經充分討論談判進度良好。對於外界好奇各自的受益對象，經貿辦也做出說明，並強調對象十分廣泛。

在關務管理及貿易便捷化部分，會確保關務程序效率與透明化，並透過電子化方式加速通關，因此貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者特別是農產品通關都是其受益對象；至於良好法制作業部分，在訂定法規時將採用透明化原則，包含受到高度監理行業（例如通訊、醫藥）業者、民間社團、對公益事務有興趣民間人士、意見領袖等都將受惠。

針對反貪腐部分，台美會共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂和貪腐行為，包含外銷業者、在國外從事工程及建設業者、與政府有部門有商業往來民間企業都是其受益對象；服務業國內規章則規範服務業監管機關核發執業證照應公正方式執行，可幫助到擬赴美國發展的中小型服務業者。

最後是中小企業，將透過定期對話增加中小企業經商機會，協助排除貿易障礙，融入全球供應鏈，拓展出口市場，顧名思義會讓所有中小企業都受惠。

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