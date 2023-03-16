台美簽BTA前 經貿辦曝5議題盼達成目標

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，台美有望在上半年提早簽署BTA（雙邊貿易協定）。經貿辦今（16）晚指出，在關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題充分討論談判進度良好，對於強化政府治理、增進行政透明、尊重民間社團參與法規制定、加強反貪腐有效措施、擴大中小企業經商機會等有積極正面效益，與我國目前相關政策有一致的方向，相互吻合。

實際上，先前經貿辦官員就有表示，為了更透明化，在簽BTA之前，台美雙方將分別對外說明協定內容與重點，若有一些意見也可以再進一步檢視。

行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中強調，若成功簽署BTA可以讓政府治理可以更透明，更能回應外界需求；他也強調，簽了協定後不會對企業有不利，沒有市場開放問題，更不會讓弱勢企業受到衝擊。

經貿辦就該5項議題要點及盼達成的目標說明如下 :

一、在關務管理及貿易便捷化方面，本議題目的在於確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。

本議題內容符合我國長期在關務管理上以數位化、科技化為目標的施政方向，且未來臺美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，以保障雙方業者權益，將有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

二、在良好法制作業方面，本議題目的在於規範中央行政機關在訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。

本議題內容符合我國行政程序法等透明化法規，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，未來臺美雙方將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要之法規差異，增進法制作業資訊分享，以促進雙邊國際貿易與投資，有利於我國與國際接軌，有效吸引外資。

三、在服務業國內規章方面，本議題目的在於規範服務業監管機關處理服務業業者提出證照申請時，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行。

本議題內容有助於我國服務業者，特別是中小企業，得以有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

四、在反貪腐方面，本議題目的在於共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認臺美雙方在聯合國反貪腐公約下之義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務。

本議題內容符合我國現有反貪腐相關法律機制，彰顯我國主動與國際接軌的決心。未來透過臺美雙邊合作，更能提升臺灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

五、在中小企業方面，本議題的目的在於，增加中小企業的經商機會，與促進雙方中小企業的就業與成長，透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

我國企業約99％由中小企業組成，就業人數超過全國八成，惟國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%。未來在台美雙邊合作下，將透過協助中小企業排除貿易障礙、分享資訊、協助婦女及弱勢參與等方式，促進我國中小企業國際貿易參與，融入全球供應鏈，拓展出口市場。

經貿辦表示，政府相關單位將就五項議題條文與後續新議題持續討論，並與各界溝通，爭取國人最大利益。

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