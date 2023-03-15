電價上漲應一視同仁 林伯豐再呼籲1事

電價審議委員會即將召開，三三會理事長林伯豐15日指出，民生與產業應用漲，建議調幅不應逾2022年的8.4％、住宅用電700度以上調漲8％，採分階段性的調漲，並籲政府應重新檢討能源政策，保留核能為基載電力、評估重建新核，以達到供電穩定及合理電價。

三三會15日召開例會，邀中央大學教授梁啟源以「台灣能源轉型與零碳政策之問題與建議」為題進行專題演講，林伯豐針對電價調整，提出五點建議：

一、政府應一視同仁調漲民生和產業電價，而不是只針對工商業用電大戶，建議住宅用電700度以上調漲8％，以下不調漲。

二、政府今年增資台電1,500億元，稅收超徵也再補撥500億元，且近日國際油氣煤價較去年回落，建議調幅不應超過2022年的8.4％，並採分階段性的調漲。

三、落實節能改善，降低用電量，鼓勵企業投資節能設施，給予租稅抵減獎勵，持續鼓勵民生部門汰換耗能家電設備，給予獎勵補助。

四、電價應與能源政策一起調整，建議政府應參考國際趨勢，並兼顧台灣能源的脆弱性，重新檢討能源政策，保留核能為基載電力，核二、核三延後除役，並評估重建核四，以達到供電穩定及合理電價。

五、為了避免電價調整影響通膨，建議應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底。

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