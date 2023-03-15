八大行庫加薪抗通膨?莊翠雲4個字回應

八大行庫隨財長莊翠雲赴財委會備詢，國民黨籍立委賴士葆特別問及八大行庫今年是否帶頭加薪抗通膨，並問財部是否要作此政策宣示，對此莊翠雲則以「正面看待」回應；根據已民營化的各大公股金控、銀行內規，今年是否加薪、加薪幅度原則上會先內部研提，報財政部同意之後將由董事會最後通過加薪幅度。

賴士葆在質詢時指出，在歐美國家，公司的獲利回饋在員工薪資福利上的，都有超過50％的水準，但在台灣，則目前僅有48％，應該要再增加；對於各行庫的調薪，莊翠雲表示，包括台銀、土銀、輸出入銀行等三家國營銀行，目前薪資已與公務人員脫鉤另有規定，至於已民營化銀行，則各由自己的薪給制度來決定。

目前任銀行公會理事長的合庫金控雷仲達也被賴士葆點名以公會理事長身份代表回答，對此雷仲達則回應，提高銀行員工的薪資待遇，不見得只有全面性的調薪，也可以用加發特別獎金的方式來進行，這部分已獲得財政部同意。

賴士葆也詢問各公股金控、銀行董座今年是否會發股利？會否比去年好？對此6家上市的公股金控、銀行董座都以舉手表達會發股利，但被問及「是否比較去年好」時，則全部沈默，顯示今年上市公股金控及銀行的股利，尤其是現金股利的部分，已確定因為股債投資評價損失、強化資本適足率等因素，而全面縮水。

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