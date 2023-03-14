社宅租金 擬下半年分級收費

政府近年力推社會住宅政策，但因部分租金仍高導致青年及弱勢族群難以負擔。內政部長林右昌14日承諾，會檢討社會住宅租金分級收費原則草案，訂出「可負擔租金原則公式」下半年推出。據了解，內政部擬和衛福部合作，針對雙北超過可合理負擔範圍的經濟弱勢戶，研擬「加強版」予專案協助。

立委賴品妤質詢時表示，社宅目標民眾應該是青年、弱勢族群，但租金設計卻是用「自償性原則」當出發點，也就是政府出的錢越少越好、政府從租金收入攤還成本；再者讓地方政府自行決定租金標準，導致房價高地區房租所得比越高；收入越低的地方，房租所得比也高，變成社會資源逆分配，違背興建社宅美意。

賴品妤指出，2021年時內政部原曾推出「社會住宅租金分級收費原則草案」，但離不開新辦社宅的「財務自償」迷思。她希望內政部在新草案有兩項承諾。第一是檢討草案要包含整體計價標準，要考量青年群體以及貧窮線邊緣的弱勢群體；第二是草案要訂出可負擔租金原則公式，依照實際收入能力設計出合理可負擔的公平分級租金，並在下半年提出新版草案。林右昌則承諾，「沒有問題 」，讓人民住得起是社宅目標。

林右昌指出，3月初曾召開會議決議，將由衛福部針對弱勢承租者來研訂租金優惠統一方式，再由內政部召開專案會議研商。衛長薛瑞元透露，內部將進一步研商，提出新版本送給內政部。

知情人士表示，社會住宅各縣市都在興建中，過去各縣市並未依中央打折方式，另有一套方式訂定租金，現在中央盼與地方協調，訂定中央和地方統一收費標準，並自新租約開始執行，最新針對一般戶、社會弱勢戶、經濟弱勢戶，分別依中古屋市價打8折、7折、5折。

知情官員說，依目前標準，逾9成社宅家戶均符合在合理負擔範圍內，即低於家庭所得3成以下，但因雙北市房價較高，以致部分弱勢戶租金較貴，超過可合理負擔範圍，因此日前已和社運團體達成共識，將和衛福部合作，針對超過可合理負擔範圍的家戶，研擬加強版的協助方案，針對雙北地區經濟弱勢戶的特定對象去作調整，並非再全面性調整可負擔租金原則公式，否則中南部家戶恐面臨要漲房租情況，為滿足少數人反而害到多數人。