猴痘本土再添4例 南北都有病例

疾管署14日公布國內新增4例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，其中3例位於北部、1例於南部，年齡介於30多歲至50多歲，發病日介於2月26日至3月6日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日至3月10日間確診陽性。

疾管署指出，4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例（感染國家包括德國、美國、奧地利）。

全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲（58,750例）及歐洲（25,859例），其中美國累計30,225例占全球總數35％為最多，近期全球疫情趨緩，單周新增低於200例，本周新增121例，主要分布於美洲。

亞太國家以日本累計31例、新加坡21例及泰國15例為多，其中日本近期疫情趨嚴，另韓、菲、越、港、中等國亦有零星報告病例，紐、澳疫情則多集中於去年。世界衛生組織（WHO）截至今（2023）年3月8日統計資料指出，全球病例96.4％為男性；年齡中位數34歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約68.8％。

疾管署說明，有關第一階段暴露前預防（PrEP）疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗之最大效益，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先。

疾管署已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業之前置準備，包括完成修訂疫苗接種作業須知、民眾接種須知與同意書、疫苗使用與管理方案、衛教及教育訓練教材等，以利醫療院所人員訓練及執行接種服務使用，並預計醫院需一周完成各項前置作業。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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