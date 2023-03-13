贊成軍公教調薪？主計長朱澤民表態了

物價飆漲，去年實質薪資負成長，對於今年或明年是否有規劃幫公務員調薪，行政院人事總處人事長蘇俊榮日前表示，會盡量朝調薪方向努力。對於立委關心是否贊成幫軍公教調薪，行政院主計總處主計長朱澤民今（13）表態，「兩年沒有調，也許是不公平的」。

近五次調薪分別為2001年、2005年、2011年、2018年和2022年。總統蔡英文2016年上任後，軍公教總共調薪兩次，一是2018年的3％，二是2022年的4％。至於今年，人事總處考量各級政府財政收支差短持續擴大，又因國際疫情仍有波動，為應相關疫情防治與產業紓困需要，亦將增加政府財政負擔，建議今年度軍公教員工待遇不予調整，行政院也予以核定。

立法院財政委員會13日邀請主計總處進行業務報告並備質詢。立委吳秉叡質疑，去年通膨逼近3％，實質薪資卻是倒退的，對此朱澤民表示，那是經常性薪資，如果包含附屬性薪資，總薪資還是成長0.15％，比起其他國家，去年美國倒退3％，日本倒退1.4％，南韓則倒退2.3％ 。

吳秉叡表示，以民間薪資總體比較，去年軍公教就沒有調，那今年要調？如果不調會有明顯落差，將來就不會吸引人才來軍公教領域，攸關人才競爭問題 。

朱澤民說，人總有調整委員會（指軍公教員工待遇審議委員會），如果做了決策，院長陳建仁同意就會採行適當措施。

吳秉叡追問是否贊成調薪？朱澤民說，物價有上漲實質所得降低的時候，「上次到113年會兩年沒有調，對他也許是不公平的」。

吳秉叡也提到，總統蔡英文上任到現在，調了七次基本工資，從每小時120元到今年176元，漲幅46.67％。對於陳建仁喊出明年總預算要編列1,000億撥補勞保是否會做到？

朱澤民說預算會編列，包含明年度預算累計撥補2,470億。當年年金改革委員會有說未來每年會撥補300億，看起來現在有達到目標。勞保短期間不會有問題，長期要做勞保制度的改革。

此外，立委郭國文提到，從「薪資三條線」來看，民進黨這六年基本工資成長25％，每人每月經常性薪資成長11％，每人每月實質經常性薪資成長4％，真正薪水增加在實質經常性薪資，實質經常性薪資平每年成長不到1％，代表年輕人的低薪問題始終未解。

延伸閱讀

年節因素 元月服務業受僱人數可望升高

金飯碗！亞銀來台徵才 年薪8.8萬美元起跳

軍公教明年加薪有譜 幅度恐難超過3%