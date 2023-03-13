勞保年金今年加發錢 這情況多領1,500元

去年以來全球高通膨，國內物價隨之上漲，許多人擔心退休後領勞保老年年金，會因為通膨升高，購買力越來越低。其實，勞保年金本身就有設計抗通膨機制，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5％以上，就會調整勞保年金給付。

以去年來說，由於前年（110年）通膨走高，一口氣調整了98年、99年、102年、103年及104年共5個年度的勞保年金給付。舉例來說，102年消費者物價指數為97.76點，而前年消費者物價指數達104.32點，相較之下，前年比102年累計成長6.71％ ，因此，在102年有請領勞保年金者，去年5月開始，除了原本的年金金額之外，會再增加102年通膨調整後差額。

例如，102年已請領老年年金，每個月領2萬元，年金金額在111年5月會調高1,342元（計算公式：20,000×6.71％=1,342元），於111年6月底前入帳。

調幅最高逾7.2%，將創有史以來新高

而去年通膨更加劇烈，主計總處統計，去年全年CPI指數來到107.4點，年增率為2.95％，創14年來新高。預估100年、101年、105年、106年、107年共5個年度請領勞保老年年金的退休勞工，自今年5月起有望調升老年年金，調幅最高逾7.2％，將創有史以來新高，預估共約66萬名退休勞工受惠。

勞保局表示，其中，2011年及2016年領取老年年金調幅有望超過7.2％ ，創2009年勞保年金開辦以來最高調幅，反映近年物價上漲之兇猛。

以每月領取2萬元老年年金為例，已曾在2017年5月調升5.1％、改領取21,020元；而到去年底累計CPI上漲率若達7.2％，自今年5月改核發22,533元。較原先21,020元的年金，多領了1,513元。

今年除了上述5年度除勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

（旺得富理財網 王順泉）

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