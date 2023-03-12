打造半導體國家隊 4路並進 招手外國人才

世界各國均以租稅及補助雙工具強化半導體產業發展，據了解，政府跨部會正研擬「國家半導體發展策略」，將朝租稅優惠、人才培育、供應鏈自主性、能源政策等四大面向並進。其中，國發會鬆口半導體產業可自國外攬才，在一定條件下鬆綁免除大學生來台需二年工作經驗限制，讓企業尋才有更大空間。

據悉，去年底半導體產業提出發展建言書，就業界意見，經濟部和國發會、教育部、勞動部等日前召開跨部會議，逐一檢視業界意見可行性。

租稅方面，產業界盼優惠範圍再擴大，官員表示，產創10之2擴大研發及設備租稅減免，是半導體產業歷來最大減稅獎勵工具，財經兩部正就產業衡平性訂定子法適用門檻條件，其中研發經費門檻將在50億至100億元，研發密度在5％至7％之間，研商合理性。

申請就業金卡的外國特定專業人才，鬆綁薪資逾300萬部分予減半課稅且延長五年，業界提出海外具雙重國籍人才返台工作，予以比照所得減稅，財政部並未鬆口，因對國內高階科技人才不公平，加上這項規定鬆綁不久，跨部會認不急於再擴大鬆綁。

最棘手的人才培育方面，由於國內缺工嚴重，國發會同意修改法規，自國外攬才，在薪資門檻一定條件下，凡經半導體企業面試通過之外國大學生，可免二年工作經驗限制，鬆綁來台。

而業界要求增加理工科系，甚至達上萬名員額，教育部並未照單全收，僅同意調配部分員額，但盼採政府、企業相互出資成立基金育才，不是專門針對單一企業產學合作，以利培訓更多人才。跨部會並建議，提高大學女性對半導體產業參與度是解方之一，以委員會方式成立獎助學金，讓政府與企業共同支持。

至於供應鏈自主性，官員說，近幾年陸續有進展，包括材料、軟體工具、設備廠商來台與國內業者合作，例如處理半導體與電子業用的氣體，甚至軟體，另希望提高設備及材料自製率。官員說，材料或特用化工我國較強，惟設備門檻較高，荷商ASML在林口新基地雖和1、20家業者合作，但無法做到整機，僅部分零配件，政府協助業者和上游設備商在維修零組件及耗材擴大合作，以利業者就地更換零件。

至於能源政策部分，知情官員說，政府要求業者自設太陽光電設備，或投資開發商建設離岸風電，如此可穩定取得綠電供應。

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