降血脂藥「立普妥」短缺 5月將正常供應

國內又傳缺藥！食藥署今天表示，降血脂用藥「立普妥膜衣錠10毫克」近期因原料、包材出現短缺，推估約有2至3成左右的原廠藥受影響，最快明天就會在食藥署「藥品供應資訊平台」上徵求廠商引進，目前將採控貨供應。

上周五（10日）醫院、診所、藥局紛紛接到藥品供應商來文，指出由輝致醫藥生產的降血脂用藥「立普妥膜衣錠10毫克」，近期因全球包材短缺，及製造廠受颶風影響生產排程導致缺貨，必須要等到5月底才能恢復供應。

根據藥事法規定，藥廠必須要在缺藥6個月前通報食藥署，假若遭逢天災等不可抗力因素，無法在半年前通報，也要在缺藥事件發生後30日內通報，不過在藥品供應商發文當天，食藥署的藥品供應資訊平台仍無相關通報資訊。

食藥署藥品組科長楊博文表示，「立普妥膜衣錠10毫克」國內同成分用量每年約1億顆，但國內有許多學名藥，推估原廠藥市占率約2至3成。他也解釋目前「藥品供應資訊平台」尚未放上「立普妥膜衣錠10毫克」缺藥的原因，係因還要再放上其他訂購廠商聯絡專線，最快要到周一、周二才會公告。

楊博文表示，食藥署早在上周四（9日）就收到缺藥通知，經了解是因位於波多黎各的製造廠因颶風導致產能受影響，推估要至5月底才能恢復供應，不過國內目前還有庫存能撐至5月，目前已採控貨供應。

楊博文解釋，由於「藥品供應資訊平台」必須提供替代廠商聯絡資訊，以及公開徵求廠商，以往作業時間都要一周左右，因此最快周一、周二就會公告該藥品的缺藥資訊，不過國內擁有13張同成分、同劑型、同劑量的學名藥證，應不會影響多數病患的用藥權益。

至於外界質疑廠商未於半年前通報食藥署，楊博文說明，該規範是針對必要藥品而設置，由於「立普妥膜衣錠10毫克」在國內評估是缺藥風險很低的產品，因此廠商不用再6個月內進行缺藥通報，加上該藥國內市占率僅2至3成，代表有7成病患都是用學名藥，「相信藥局一定有其他備品可供替代。」

（中時 陳人齊）