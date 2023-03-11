嚴查哄抬蛋價 公平會:檢舉獎金最高達1億

公平會重視近期雞蛋缺貨及價格波動，掌握雞蛋產銷市況，防止業者藉機從事聯合哄抬價格，已進行稽查包括盤商、通路商及相關公協會等，瞭解雞蛋產銷上、中、下游供應鏈蛋價波動原因。公平會再次提醒，為查察不法，該會設置有檢舉專線（0921-997129），一旦查獲違法聯合行為，檢舉獎金最高可達1億元，且對檢舉人身分嚴加保密。

公平會表示，為防止業者藉市面上雞蛋供需失衡之際而聯合調漲價格，該會「防制人為操縱物價專案小組」前已赴臺北市、新北市及台南市查察多家大型蛋商，瞭解其雞蛋進銷價格及庫存情形，並派員至量販超市、傳統市場等零售通路進行查察。除此之外，行政院亦有跨部會「物價聯合稽查小組」，公平會同時為小組成員，昨（10）日更參與「物價聯合稽查小組」針對北、中、南四家大型蛋商同步展開稽查行動，釐清上、中、下游供應鏈及有無不合理漲價，以阻斷不合理之哄抬、囤積及漲價情事。

公平會強調對於違法價格聯合行為，一向祭出重罰，罰鍰金額更屢創新高，若業者趁機聯合哄抬蛋價一經查證屬實，定予重罰，最高得處5,000萬元罰鍰。

公平會呼籲，為鼓勵檢舉不法，已大幅提高檢舉聯合行為罰金，除了物價聯合稽查小組設置0800-007007檢舉專線，24小時受理民眾檢舉不合理哄抬價格案件外，公平會也成立24小時檢舉專線0921-997129，歡迎各界踴躍提供業者合意漲價的線索。

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