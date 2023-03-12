3/12前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|3/13（一）
|福斯集團聯合春酒、欣陸投控法說會
|3/14（二）
|國際財政司記者會
阿爾發投顧結合機器人理財與信託最新應用與趨勢分享
|3/15（三）
|三三會、主計總處公布1月受僱統計、賦稅署記者會
央行公布2月人民幣業務統計
高雄地政局標售土地、台灣西門子永續峰會
|3/16（四）
|勞動部公布最新無薪假統計、國庫署記者會、勤業眾信供應鏈策略佈局－美國市場投資研討會
Gogoro通路更新計畫說明會、和泰大金空調新品發表會、寶山鄉農會《新竹帝寶》購置新門市簽約儀式
|3/17（五）
|央行標售2年期定存單
高雄市不動產開發公會大會
|3/18（六）
|磐石會新舊任會長交接典禮
國際財經焦點
|3/13（一）
|美國2月消費者通膨預期／歐元集團會議／印度2月消費者物價指數
|3/14（二）
|美國2月消費者物價指數／英國1月失業率／澳洲3月消費者信心
|3/15（三）
|美國2月生產者物價指數、2月零售額、3月紐約帝國州製造業指數、3月建商信心指數／歐元區1月工業生產／日本央行貨幣政策會議紀錄
|3/16（四）
|美國2月建築許可、2月房屋開工、3/11當周初領失業救濟金人數／歐洲央行利率決議／日本2月貿易收支、1月工具機訂單
|3/17（五）
|美國2月工業生產、3月密大消費者信心指數初值／歐元區1月貿易收支／新加坡2月非石油出口
陸港澳焦點
|3/13（一）
|大陸第十四屆全國人大會第一次會議閉幕，新任國務院總理隨後舉行中外記者會／陸港互聯互通股票標的範圍進一步擴大
|3/14（二）
|中通快遞-SW 2022年第四季與全年財報
|3/15（三）
|大陸公佈規模以上工業、社會消費、固定資產投資、房地產銷售月度報告／中國平安2022年第四季與全年財報
|3/16（四）
|大陸70個大中城市住宅銷售價格月度報告／百度GPT「文心一言」正式開放／長江實業2022年第四季與全年財報
|3/17（五）
|小鵬汽車2022年第四季與全年財報
台股一周焦點
|3/13（一）
|除權息
|中櫃、力積電
|3/13（一）
|法說會
|欣陸、友通、臻鼎
|3/14（二）
|新股買賣
|長榮航太
|3/14（二）
|法說會
|新光金、和碩、臻鼎-KY
|3/15（三）
|除權息
|桂盟、日揚、達亞
|3/16（四）
|股東臨時會
|泰山、安瑞-KY、亞都
|3/16（四）
|除權息
|大立光、台積電、八貫、光寶科等
|3/16（四）
|法說會
|富邦金、捷迅、英業達等
|3/17（五）
|股東臨時會
|正峰、康舒
|3/17（五）
|除息
|零壹
|3/17（五）
|法說會
|第一金
前瞻一周