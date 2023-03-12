3/12前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

3/13（一）福斯集團聯合春酒、欣陸投控法說會
3/14（二）國際財政司記者會
阿爾發投顧結合機器人理財與信託最新應用與趨勢分享
3/15（三）三三會、主計總處公布1月受僱統計、賦稅署記者會
央行公布2月人民幣業務統計
高雄地政局標售土地、台灣西門子永續峰會
3/16（四）勞動部公布最新無薪假統計、國庫署記者會、勤業眾信供應鏈策略佈局－美國市場投資研討會
Gogoro通路更新計畫說明會、和泰大金空調新品發表會、寶山鄉農會《新竹帝寶》購置新門市簽約儀式
3/17（五）央行標售2年期定存單
高雄市不動產開發公會大會
3/18（六）磐石會新舊任會長交接典禮

國際財經焦點

3/13（一）美國2月消費者通膨預期／歐元集團會議／印度2月消費者物價指數
3/14（二）美國2月消費者物價指數／英國1月失業率／澳洲3月消費者信心
3/15（三）美國2月生產者物價指數、2月零售額、3月紐約帝國州製造業指數、3月建商信心指數／歐元區1月工業生產／日本央行貨幣政策會議紀錄
3/16（四）美國2月建築許可、2月房屋開工、3/11當周初領失業救濟金人數／歐洲央行利率決議／日本2月貿易收支、1月工具機訂單
3/17（五）美國2月工業生產、3月密大消費者信心指數初值／歐元區1月貿易收支／新加坡2月非石油出口

陸港澳焦點

3/13（一）大陸第十四屆全國人大會第一次會議閉幕，新任國務院總理隨後舉行中外記者會／陸港互聯互通股票標的範圍進一步擴大
3/14（二）中通快遞-SW 2022年第四季與全年財報
3/15（三）大陸公佈規模以上工業、社會消費、固定資產投資、房地產銷售月度報告／中國平安2022年第四季與全年財報
3/16（四）大陸70個大中城市住宅銷售價格月度報告／百度GPT「文心一言」正式開放／長江實業2022年第四季與全年財報
3/17（五）小鵬汽車2022年第四季與全年財報

台股一周焦點

3/13（一）除權息中櫃、力積電
3/13（一）法說會欣陸、友通、臻鼎
3/14（二）新股買賣長榮航太
3/14（二） 法說會新光金、和碩、臻鼎-KY
3/15（三）除權息桂盟、日揚、達亞
3/16（四） 股東臨時會泰山、安瑞-KY、亞都
3/16（四） 除權息大立光、台積電、八貫、光寶科等
3/16（四） 法說會富邦金、捷迅、英業達等
3/17（五）股東臨時會正峰、康舒
3/17（五）除息零壹
3/17（五）法說會第一金

前瞻一周

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工商時報 數位編輯