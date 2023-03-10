國內缺蛋荒 農委會祭三大解方

國內缺蛋問題嚴重，農委會將祭三大方式處理，一是增加進口蛋種雞，今年蛋雛雞供應量目標達2,500萬隻以上；二是針對飼養規模5萬隻以上之養禽場提供專案農貸兩年免息補貼；三是即日起至12月31日止實施蛋品專案進口。

依農委會最新統計，雞蛋日產量來到11.1萬箱（每箱200顆），國內雞蛋日需求量則約11.8萬箱到12萬箱。

其中，蛋品專案進口的部分，將從下周起每周進口100萬到200萬顆雞蛋，進口的雞蛋包含殼蛋和液蛋，將用「以進口蛋換國產蛋」方式供應食品加工相關業者。

農委會說明，國內加工業者如有進口需求者，可依照專案規定辦理殼蛋、液蛋、水煮加工蛋的專案進口，輸出地須符合相關檢疫及衛生條件，包含蛋品來源場未發生高病原性家禽流行性感冒、來源國未施打禽流感疫苗、適合供人食用等規範。

此外，農委會也全力輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養，今年已增加進口蛋種雞數量達30萬隻，每周可供應50萬隻蛋雛雞給蛋中雞場，今年蛋雛雞供應量預計比去年多，目標2,500萬隻以上。

養禽場設施（備）升級措施部分，計畫補助畜牧場登記5萬隻（不含）以下規模的傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款；飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。

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