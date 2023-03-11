勞保破產倒數 學者曝改革唯一解方

勞保基金規模目前仍高達7,824億元，但隨著近10年來勞保老年年金請領人數遠大於繳保費人數，讓勞保破產年限持續逼近。 面對勞保龐大財務壓力，政府今年以公務預算450億元加疫後特別預算300億元撥補勞保基金，但恐仍入不敷出。 行政院長陳建仁周二（3/7）表示，2020年至今政府挹注勞保共1,470億元，明年會努力編列1,000億元預算來挹注勞保，讓勞工能安心工作。 學者辛炳隆肯定短期可靠政府撥補，也能提高營業稅作為財源，但他坦言長期來講，勞保改革勢在必行且別無他法，就是「繳多領少」，問題在於討論由誰「繳多領少」，因此得注意代際與代內公平。

2020年迄今挹注勞保1,470億元 陳建仁：明年編列1,000億元撥補

立法院7日邀請陳建仁等內閣成員赴院會進行施政方針及施政報告並備詢。民進黨立委郭國文質詢指出，勞保近年面臨虧損，政府自2020年起撥補勞保200億元、2021年220億元，2022年300億元，至2023年則預計撥補450億元，加上疫後特別預算300億元，至今已撥補1,470億元。

郭國文接著問，雖然如此，勞工仍擔憂勞保的財務缺口會入不敷出，明年怎麼辦？是否會再撥補？陳建仁表示，政府對勞保的努力，自2020年至今為止共挹注1,470億元，明年會努力編列1,000億元預算持續撥補勞保資金，如果歲計有賸餘，更不排除往上加碼。

郭國文肯定陳建仁如此宣示讓勞工感到有溫度，且較不擔心退休金、老本不保，但也詢問陳建仁是否可仿效日本前首相安倍晉三向工商團體要求加薪？陳建仁表示，會在工商團體去見他時告知，也會與勞動部一起努力。

勞保破產倒數計時 基金規模7,824億元但連年入不敷出

勞動部日前指出，去年勞保保費收支逆差386億元，但因政府撥補300億元，且勞保基金投資虧損589億元為短期漲命評價，已實現收益數為80多億元，且今年1月基金收益數已轉正，勞保基金規模目前約為7824億元，尚無基金餘額轉為負值年度提前狀況。

不過，據勞保局統計指出，去年全年勞保普通事故保費收入達4,428億餘元，支出卻高達4,814億餘元，逆差達到386億餘元，已是連續第6年入不敷出。且勞保局資料顯示，去年12月勞保投保人數約1,043萬人，但根據今年初提供的精算報告，勞保最快在2028年就可能破產，讓按時繳交勞保的勞工擔憂到退休將領不到勞保年金。

學者：贊成政府短期挹注勞保 長期仍得年金改革

台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，勞保財務危機的處理，可分為短、中、長期，他贊成短期政府透過撥補預算的方式，以穩定勞保基金水位，可避免讓勞工因為擔心會領不到而搶著提領，進而導致擠兌效應。

但辛炳隆坦言，短期可以靠撥補維持勞保基金水位，但未來提領的人數會持續增加，若單靠撥補，基金水位仍會持續下降，如果政府持續提高撥補金額，不但會排擠到其他政務預算，也會讓大家認為由政府繼續撥補就好，降低年金改革必要性，長期來講並非好事。

政府撥補、年金改革之外 學者建議仿效日本提升營業稅闢財源

辛炳隆表示，在短期撥補之後的作法，其他國家都會有特別的財源，例如可以參考日本在安倍政府期間提高營業稅稅率的作法。他說明，台灣目前營業稅率5%，還不算高，可提高至7%，其中1%用來撥補國民年金，另1%則用來撥補勞保。

至於長期作法，辛炳隆直言勞保改革勢在必行，但因適逢選舉年，無論哪個政黨在選前啟動勞保年改，無異於政治自殺，但未來不論哪黨執政，都還是得做這件事，因此逐漸凝聚勞保年改的氣氛、朝野共識，並選擇適當時機啟動年改。

勞保改革別無他法 就是決定誰「繳多領少」

辛炳隆強調，一如要改善個人財務最好辦法，就是「花少一點、賺多一點」，在勞保改革上就是「繳多領少」別無他法。他提醒勞保改革重點在於誰該「繳多領少」，仍待討論，這就是政治決定，但勞保改革成本一定要避免落在低薪勞工、年輕人身上。

辛炳隆說明，具體作法可先提高勞保投保薪資上限，例如提高至8萬元，並漸進式降低勞保所得替代率至1.1%至1.9%，如此就能發揮提高高薪階級保費，但給付不增加的效果，如此就能符合代內公平，也減低初入社會薪水相對較低年輕人的負擔，符合代際公平。

（鄭鴻達）

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