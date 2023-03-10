勞動部：勞保、勞退基金未用於進場護盤

勞動部今天表示，勞保及勞退基金從未提供資金予國安基金；且依規定，若國安基金有借用，盈虧也都歸屬國安基金，並須支付利息，絕不會損及勞保及勞退基金。

台灣民眾黨團今天召開「心頭肉還是嘴邊肉？勞保年改說到做不到」記者會，指出勞動基金運用局應嚴謹評估風險報酬，爭取長期穩健績效，政府應承諾未來不會拿勞保、勞退基金進場護盤。

勞動部今天透過新聞稿回應，勞動基金運用局辦理勞工保險基金及勞工退休基金投資運用，從未提供資金予國安基金。並依「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金若向勞保及勞退基金借用，盈虧均歸屬國安基金，且須支付以台灣銀行2年期定期存款利率加0.625個百分點的利息，因此絕不會損及勞保及勞退基金。

新制勞工退休基金運用績效，勞動部說明，宜從長期觀察，新制勞退基金自民國94年成立，經歷多次金融危機，平均年化報酬率仍有4%，長期投資績效穩健；且回顧108到110年，新制勞退基金績效在6.94%到11.45%間。

勞動部也指出，勞退基金本金不會受到市場波動影響，收益部分也有銀行2年定存利率的保證收益，勞工權益絕對受到保障。

勞動部表示，勞保是國家辦的社會保險，政府會負最後支付責任，為維持基金穩定，政府明年已規劃提高撥補金額至1000億元，未來仍會持續辦理。各界對勞保制度所提意見，則將持續蒐集、溝通，在兼顧保障目的、公平性及財務負擔的原則，尋求共識，確保勞工長長久久領到老。

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