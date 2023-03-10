3/20起確診變0＋N 這兩筆錢可能領不到了

疫情降溫，閣揆陳建仁昨（9）日拍板鬆綁防疫措施，指揮中心亦公布20日起輕症確診者免隔離通報，隨「5+N」改為「0+N」，不再開立隔離通知書後，除防疫保單無法再申請理賠，除非重症住院，否則也無法請領勞保傷病給付。

目前官方仍定義新冠肺炎為第5類法定傳染病，仍維持公費口服抗病毒藥及清冠一號供應，但預計5月降為第4類。對防疫險不再理賠，保險局官員表示，產險公會理賠小組已在研究釐清「沒通報是否就不算法傳」，這部分「有解釋空間」，但產險業者直言，部分保單要求被保險人申請理賠時，需要提供隔離通知和診斷書，未來沒有隔離單，恐無法理賠。

此外，保險局強調，輕症確診是否還符合法定傳染病，尚待與指揮中心作確認，一旦確定定義，就回歸各公司防疫險保單契約規定。

除防疫保單將停止理賠，勞保傷病給付也同步喊卡，勞動部官員表示，修正成0+N後，如果沒有住院、診療且未取得原有薪資等情況，就不能領取傷病給付，但重症患者入院治療還是可以領取，指揮中心正式修正指引後，會再發布相關函釋解釋。

依勞保條例規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作第4日起，發給普通傷害補助費或普通疾病補助費，以現行最高投保級距4萬5,800元、5+N試算，2天最高可領1,527元。

勞保局統計，截至今年2月底為止，確診請領勞保傷病給付件數達171萬1,795件、金額47億4,725萬元。勞動部勞動保險司司長陳美女表示，雖20日起居家照護不符合勞保條例給付規定，但只要在適用日期前確診，仍可在居家照護結束後5年內領取給付，權益不受影響。

至於休假權益，勞動部也補充，20日後確診可持快篩等證明向雇主請半薪的普通傷病假，但不得再併入住院傷病假計算，確診當日及次日起5日以內不得扣發全勤獎金，違反可依勞基法處2~100萬元罰鍰。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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