達德前董座涉行賄案 經部:不影響風場開發

雲林地檢署偵辦達德能源公司疑向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄案，9日依違反貪污治罪條例等罪，向法院對包括達德集團董事長王雲怡與公司部分相關人員依百萬元不等金額交保，議長沈宗隆在內等人則聲請羈押。

對此，達德集團表示，「達德能源在台耕耘20年，向來秉持所有開發流程絕對合法。本集團王前董事長已於去年卸任，針對本次檢調調查，達德能源尊重亦將全力配合。」

經濟部表示，尊重檢調辦案進度，等到未來司法程序告一段落後，再來檢視評估，但目前顯示此為個人行為，不會影響到風場開發。另，經濟部強調，推動離岸風電有明確政策目標及規範，制度上嚴格把關，為防制綠能產業犯罪，法務部已針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，並集結產、官、學相關單位，成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，由經濟部與法務部合作加強偵辦，共同合作維護綠能產業發展及打擊犯罪。

雲林地檢署9日發布新聞稿，雲林地檢署檢察官蕭仕庸、施家榮、蔡少勳指揮偵辦達德集團、雲林縣議會議長、議員等人違反貪污治罪條例等案件。歷經長時間蒐證，於8日大舉收網、同步對達德集團暨其下包商、雲林縣議會、議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥住處及服務處等共計21個地點執行搜索，扣得手機、現金、簿冊及相關資料後，通知達德集團董事長王雲怡、與其高階主管及相關員工，以及幾位議員助理與雲林縣政府公務員，共計27人到案說明。

經查，達德集團於2020年間開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除上開困難，尋求議長、上開議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計新臺幣2,600餘萬元之賄款，議長及上開議員則協助達德集團取得相關公文，且利用議員身份對雲林縣政府質詢、監督之權力，施壓雲林縣政府官員，甚至修改自治條例法規以期能順利為達德集團取得相關建造、使照。

檢察官訊問後，認為王雲怡與部分遭約談主管與員工、以及議長沈宗隆、許留賓、黃文祥等人違反貪污治罪條例犯、商業會計法重大等罪犯嫌重大，包括許留賓、黃文祥等人訊後分別諭知各30萬元，達德能源董事長王雲怡100萬、其餘人則以15萬元到30萬元交保；沈宗隆、王又民及達德公司部分人員認為有羈押必要，9日向法院聲請羈押。